Marrakech | Coup d’envoi de la 1ère conférence maroco-française sur l’expertise judiciaire

Les travaux de la première édition de la conférence maroco-française sur l’expertise judiciaire ont débuté, mercredi à Marrakech, avec la participation de plus de 300 experts, magistrats et universitaires du Maroc et de France.

Organisé conjointement par le ministère de la Justice et la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation de la République française, cet événement majeur, placé sous le thème “Expertise judiciaire entre exigences légales et avancées scientifiques”, réunit, deux jours durant, une pléiade d’acteurs des domaines juridique et scientifique des deux pays pour échanger leurs visions et expériences face aux défis actuels, tout en explorant les voies de développement d’une expertise judiciaire fiable et adaptée aux exigences contemporaines.

Selon les organisateurs, cette conférence s’inscrit dans le cadre de la coopération juridique et judiciaire entre le Maroc et la France, et constitue une étape essentielle pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la justice et de l’expertise judiciaire, en reflétant une volonté commune de faire évoluer la performance judiciaire en phase avec les évolutions mondiales.

Le programme de la première journée de ce conclave d’envergure comprend des sessions scientifiques traitant de thématiques se rapportant aux accidents de la circulation, à la sécurité routière, à la gestion des risques, ainsi qu’aux défis juridiques et techniques de l’expertise dans ces domaines.

La deuxième journée sera consacrée, quant à elle, à la digitalisation et à l’Intelligence artificielle (IA), avec un accent particulier sur leurs impacts sur les pratiques d’expertise judiciaire, à travers des interventions d’experts en cybersécurité, IA et droit numérique, qui livreront des présentations comparatives entre le Maroc et la France.

Les travaux de la conférence seront sanctionnés par une série de recommandations visant à développer le système d’expertise judiciaire et à renforcer les compétences des experts face aux nouveaux défis technologiques et juridiques, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de la justice et à renforcer la confiance des justiciables.

LR/MAP