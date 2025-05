L’attractivité du Maroc pour les investisseurs étrangers mise en lumière à Bruxelles

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les opportunités d’investissement et de partenariat au Maroc et le climat d’affaires favorable pour les investisseurs, notamment européens, ont été mis en avant, mardi soir à Bruxelles, lors d’une conférence sur le thème “Maroc et Europe : Partenaires pour façonner la croissance régionale grâce à des alliances stratégiques”.

Cet évènement ‘’Morocco Now’’- la marque marocaine de promotion des investissements et des exportations- est la 2e étape d’un roadshow économique aux Pays-Bas et en Belgique, organisé du 22 au 27 mai, par le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques (MICEPP), en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Cette mission, présidée par le ministre délégué auprès du chef de gouvernement en charge de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques, Karim Zidane, s’inscrit dans une dynamique de consolidation des liens économiques entre le Maroc et ses partenaires européens, à positionner le Royaume comme une destination d’investissement stratégique, à mettre en valeur son offre sectorielle et territoriale, et à favoriser l’émergence de partenariats innovants dans des secteurs à fort potentiel.

Dans une allocution à cette occasion, M. Zidane a indiqué que le thème de cette rencontre reflète la conviction que “face aux défis communs, qu’ils soient économiques, environnementaux ou géopolitiques, seule une coopération sincère et structurée permettra de bâtir un avenir partagé” entre le Maroc et l’Europe, notant que le Maroc, sous la Conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et fort de sa stabilité, de ses réformes structurelles, de sa compétitivité et de son positionnement géostratégique unique, “se tient prêt à être un allié fiable, agile et visionnaire dans cette dynamique”.

“Le Maroc n’est plus seulement un voisin du Sud. Il est un partenaire stratégique, un trait d’union entre continents, un catalyseur de la coopération triangulaire”, a souligné le ministre, mettant l’accent sur des secteurs comme les énergies renouvelables, particulièrement l’hydrogène vert, l’automobile, l’aéronautique, l’agro-industrie ou les industries chimiques, qui “ne sont pas seulement des opportunités d’investissement, mais des leviers de croissance durable, inclusive et ancrée dans l’avenir”.

Il a aussi relevé que le Maroc propose “un partenariat gagnant-gagnant, fondé sur la confiance, la création de valeur, l’innovation partagée et le respect mutuel”, soulignant que ce partenariat ne s’adresse pas uniquement aux grandes institutions, mais surtout aux PME, aux startups, aux territoires et aux talents, qu’ils soient basés en Europe ou au Maroc.

Dans le même sens, le directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki, a passé en revue les atouts économiques et les opportunités d’investissement qu’offre le Royaume, s’attardant particulièrement sur le climat d’affaire favorable, la richesse du capital humain du Maroc et sa position de hub stratégique reliant l’Europe et l’Afrique.

De son côté, l’Ambassadeur du Maroc au Royaume de Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a mis en exergue la volonté partagée du Maroc et de la Belgique d’élever leurs relations économiques à un niveau supérieur, plus en phase avec l’intensité de leurs liens historiques, humains et politiques, appelant à travailler ensemble à une meilleure communication sur les projets en cours au Maroc afin de les faire connaître de manière ciblée et proactive auprès des investisseurs belges.

Il a également mis l’accent sur l’importance de la communauté belgo-marocaine qui constitue “un levier puissant de développement durable”. “Forte de 800.000 personnes, bien intégrée, elle constitue une passerelle humaine, économique et culturelle entre nos deux pays”, a dit M. Ameur.

Pour sa part, l’Ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès de l’Union européenne, Ahmed Reda Chami, a mis en exergue la solidité des liens économiques et d’investissement entre le Maroc et l’Union européenne, notant que le partenariat Maroc/UE est le plus important partenariat dont dispose l’Europe dans le sud de la Méditerranée et que les deux parties partagent les mêmes priorités en matière de développement durable et de transition énergétique.

Il a aussi appelé à renforcer la dynamique de coopération et de partenariat entre le Maroc et l’UE, en particulier dans le domaine des énergies vertes, mettant l’accent sur les opportunités d’investissement qu’offre le Maroc, qui dispose d’une position géostratégique unique entre l’Europe, l’Afrique, la Méditerranée et l’Atlantique.

Cette conférence, tenue en présence de personnalités économiques et entrepreneuriales de renom, a été également marquée par l’organisation de rencontres B2B ciblées avec des entreprises belges et européennes, afin d’identifier des opportunités concrètes d’investissement et favoriser de futurs partenariats gagnant-gagnant.

LR/MAP