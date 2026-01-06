Maroc | Une croissance économique de 4,5% attendue en 2026 (SC Global Research)

Partager Facebook

La croissance économique du Maroc devrait atteindre 4,5% en 2026, après une performance supérieure aux anticipations en 2025 estimée à 4,8%, soit son niveau le plus élevé depuis la pandémie, selon Standard Chartered Global Research (SC Global Research).

Cette dynamique reflète la vigueur des secteurs non agricoles, notamment les services et l’industrie, ainsi que l’accélération des investissements publics et privés, en particulier dans le cadre des grands projets liés à la Coupe du monde 2030, qui soutiennent largement la demande intérieure, explique SC Global Research dans son rapport annuel Global Focus 2026, consacré aux tendances économiques susceptibles d’influencer les marchés mondiaux ainsi que les économies émergentes, dont le Maroc.

La désinflation en cours continue de renforcer la consommation des ménages, tandis que les recettes touristiques et les transferts de fonds des Marocains résidant à l’étranger restent solides, contribuant à la stabilité de la demande, poursuit la même source, notant que le Maroc aborde l’année 2026 dans une position relativement favorable.

Par ailleurs, le rapport met en avant plusieurs défis, liés notamment à l’insuffisance des précipitations au début de la saison agricole, ce qui limite la reprise sectorielle, relevant que le déficit courant devrait s’élargir à 2,5% du PIB.

“Malgré ces facteurs, les fondamentaux économiques restent solides. Le gouvernement reste déterminé à consolider ses finances publiques, avec un objectif de déficit de 3% en 2026, tandis que Bank Al-Maghrib devrait maintenir son taux directeur à 2% tout en préparant la transition vers un régime de ciblage de l’inflation d’ici 2027, offrant ainsi une plus grande flexibilité au dirham et renforçant la crédibilité du cadre macroéconomique”, indique la publication.

Dans ce sillage, la directrice pays et responsable de la zone Maroc, Cynthia El Asmar, a estimé que “le Maroc continue de faire preuve d’une résilience remarquable face à la volatilité mondiale”, soulignant que les perspectives pour 2026 sont soutenues par une forte dynamique non agricole, des investissements d’envergure nationale et un environnement inflationniste plus favorable.

Le Royaume s’oriente également vers la modernisation de son cadre monétaire, une évolution appelée à renforcer sa stabilité macroéconomique à moyen terme, a précisé Mme El Asmar, affirmant l’engagement de Standard Chartered à accompagner les ambitions du Maroc et à faciliter les investissements soutenant sa croissance durable.

LR/MAP