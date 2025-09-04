Maroc-Turquie | Volonté commune de renforcer la coopération économique et commerciale

Partager Facebook

Le renforcement de la coopération commerciale entre le Maroc et la Turquie, et la promotion des investissements bilatéraux ont été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre le secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, et le vice-ministre turc du Commerce, Mustafa Tuzcu, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une délégation composée d’hommes d’affaires turcs.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Hejira a souligné que la visite de M. Tuzcu traduit la volonté réelle de la Turquie de hisser la coopération économique et commerciale avec le Maroc à un niveau plus ambitieux.

Cette dynamique, a-t-il précisé, vise à donner un nouvel élan aux relations commerciales bilatérales et à œuvrer pour un meilleur équilibre de la balance commerciale.

Il s’agit également de renforcer la présence des exportations marocaines sur le marché turc, a poursuivi M. Hejira, ajoutant que plusieurs accords devraient être conclus à cette occasion.

De son côté, M. Tuzcu a rappelé que cette visite s’inscrit dans le cadre de la feuille de route convenue lors de la réunion du Comité conjoint de l’accord de libre-échange, tenue en juin dernier.

Il a fait savoir que la délégation turque, composée de représentants de 20 entreprises, a tenu de fructueuses rencontres bilatérales et poursuivra ses échanges en vue d’explorer davantage les possibilités de coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement.

M. Tuzcu a relevé que plus de 250 entreprises turques opèrent déjà au Maroc, représentant un volume d’investissement d’environ un milliard de dollars et générant quelque 20.000 emplois, notant que depuis l’entrée en vigueur, en 2006, de l’accord de libre-échange entre les deux pays, les échanges commerciaux ont enregistré une croissance significative.

Le vice-ministre turc a aussi mis en avant la complémentarité des économies marocaine et turque, qualifiées d’économies émergentes dynamiques sur les plans africain et européen, soulignant la volonté des deux pays d’élargir leur partenariat aux marchés tiers.

Il a, parallèlement, évoqué la tenue, en novembre prochain en Turquie, d’un séminaire d’investissement et d’un forum d’affaires pour réunir les opérateurs économiques des deux pays et renforcer les opportunités de partenariat.

