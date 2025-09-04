Nasser Bourita s’entretient au Caire avec son homologue égyptien Badr Abdel Aaty

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, jeudi au Caire, avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Affaires des Égyptiens à l’étranger, Badr Abdel Aaty.

Lors de cette entrevue, tenue en marge de la 164e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères, les deux ministres ont réaffirmé la volonté des deux pays frères de renforcer leurs relations bilatérales dans divers domaines.

A cette occasion, MM Bourita et Abdel Aaty ont mis l’accent sur une série de questions régionales, notamment les derniers développements de la question palestinienne, les efforts des deux pays pour consolider les mécanismes d’action africaine commune et le rôle de l’Union Africaine dans le traitement des questions relatives à la paix, à la sécurité et au développement.

LR/MAP