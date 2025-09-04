Nasser Bourita s’entretient au Caire avec son homologue égyptien Badr Abdel Aaty

Par Le Reporter.ma 04/09/2025 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Nasser Bourita s'entretient au Caire avec son homologue égyptien Badr Abdel Aaty

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, jeudi au Caire, avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Affaires des Égyptiens à l’étranger, Badr Abdel Aaty.

Lors de cette entrevue, tenue en marge de la 164e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères, les deux ministres ont réaffirmé la volonté des deux pays frères de renforcer leurs relations bilatérales dans divers domaines.

A cette occasion, MM  Bourita et Abdel Aaty ont mis l’accent sur une série de questions régionales, notamment les derniers développements de la question palestinienne, les efforts des deux pays pour consolider les mécanismes d’action africaine commune et le rôle de l’Union Africaine dans le traitement des questions relatives à la paix, à la sécurité et au développement.

LR/MAP

Tags

,
,
,

Voir aussi

SM le Roi félicite la sélection nationale de football des joueurs locaux vainqueurs du CHAN 2024

SM le Roi félicite la sélection nationale de football des joueurs locaux vainqueurs du CHAN 2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2025 | Tous droits réservés lereporter.ma