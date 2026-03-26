Maroc-Tchéquie | Une volonté partagée d’élever leurs relations au rang de partenariat stratégique

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Le Royaume du Maroc et la République Tchèque ont affirmé, jeudi à Rabat, leur volonté commune forte de hisser leurs relations bilatérales à un niveau stratégique, à la faveur d’une dynamique jugée « sans précédent » par les deux parties.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères tchèque, M. Petr Macinka, ont ainsi soutenu, lors de leur rencontre, que les relations bilatérales ont atteint un degré de maturité élevé, acquérant dans plusieurs domaines une importance stratégique.

Dans ce contexte, ils ont souligné leur engagement partagé à œuvrer à l’établissement d’un partenariat stratégique structuré, fondé sur des décennies de relations diplomatiques et des intérêts convergents.

Les deux hauts responsables ont aussi réitéré leur détermination à maintenir un dialogue politique régulier et approfondi, couvrant les grandes questions internationales ainsi que les axes clés de coopération, notamment la sécurité, l’économie, la défense, l’énergie, la migration, la culture et le tourisme. Ils ont également convenu de préserver la dynamique des visites de haut niveau et des missions économiques.

MM. Bourita et M. Macinka ont, en outre, salué les avancées réalisées depuis la Déclaration conjointe de Prague de 2023, qui a permis d’élargir significativement le champ de la coopération bilatérale, illustrant la convergence de vues et la volonté partagée de renforcer le partenariat.

Dans cette même dynamique, les deux parties ont convenu de développer davantage leur coopération dans des secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée, notamment la santé et la pharmacie, la science et l’innovation, la gestion de l’eau, les infrastructures, l’industrie automobile, les villes intelligentes, l’aérospatial, la cybersécurité, les transports innovants, la numérisation et les chemins de fer.

Elles entendent également explorer des opportunités de co-développement industriel dans des domaines tels que la défense, les industries minière et alimentaire, ainsi que les énergies renouvelables et l’agriculture.

Les deux ministres ont, par ailleurs, relevé l’importance de tenir, cette année à Prague, la première réunion de la Commission mixte de coopération économique, considérée comme un levier structurant pour concrétiser ces ambitions communes.

Ils ont, de même, exprimé leur volonté de renforcer la visibilité du Maroc en République Tchèque, notamment à travers sa participation en tant que pays invité à la Foire internationale de Brno en 2027.

Sur le plan sécuritaire, les deux parties se sont félicitées du renforcement de leur coopération militaire, soulignant que l’Accord militaire signé en octobre 2024, une fois ratifié, ouvrira de nouvelles perspectives en matière d’industrie de défense, de formation, d’exercices conjoints et de coopération technique.

La République Tchèque a, par ailleurs, salué la désignation du Maroc comme co-organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, estimant que cet événement contribuera de manière significative au développement du Royaume, tout en offrant des opportunités de participation aux entreprises tchèques.

Enfin, les deux ministres ont insisté sur l’importance de renforcer la dimension humaine et culturelle des relations bilatérales et convenu de promouvoir activement les échanges culturels, académiques et les initiatives de diplomatie publique, afin de consolider les liens entre les peuples, d’accroître la visibilité culturelle et de favoriser la mobilité des étudiants et des chercheurs.

LR/MAP