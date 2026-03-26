DEPF | Les perspectives d’une meilleure campagne agricole 2025-2026

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Les précipitations exceptionnelles et largement réparties sur l’ensemble du territoire ces derniers mois laissent présager une meilleure campagne agricole 2025-2026, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Économie et des Finances.

Ces précipitations ont sensiblement amélioré la situation hydrique au niveau national, indique la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de mars 2026.

D’après la même source, le taux de remplissage des barrages nationaux a atteint 71,6% au 16 mars 2026, contre 34,8% un an auparavant, soit une progression de 36,8 points, enregistrant ainsi un niveau record comparé aux dix dernières années.

Ainsi, le volume des retenues dans ces barrages s’est établi à 12,4 milliards de m3 à cette même date, offrant des marges de manœuvre importantes pour couvrir les besoins en eau des différents secteurs de l’agriculture.

Cette évolution positive reflète une amélioration notable des conditions hydriques à l’échelle nationale, de nature à soutenir l’activité agricole durant la campagne en cours, relève la même source.

Concernant les exportations du secteur de l’agriculture et agro-alimentaire, leur chiffre d’affaires a atteint 8,6 milliards de dirhams à fin janvier 2026, en repli de 9,5%, après une amélioration de 6,5% un an plus tôt.

LR/MAP