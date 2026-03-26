La République Tchèque exprime sa haute appréciation du Leadership de SM le Roi Mohammed VI

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Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères tchèque, M. Petr Macinka, a exprimé, jeudi à Rabat, sa haute appréciation du Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mettant en avant les réformes ambitieuses engagées par le Royaume du Maroc sous l’impulsion du Souverain en faveur du développement politique, économique et social du pays.

Lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, M. Macinka a particulièrement salué les avancées structurantes portées par Sa Majesté le Roi, notamment le Nouveau Modèle de Développement, la réforme du Code de la famille et le chantier de la Régionalisation avancée, soulignant leur impact au bénéfice de l’ensemble des citoyens marocains.

Prague a également rendu hommage au rôle du Maroc en Afrique, saluant les initiatives lancées sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement socio-économique sur le continent.

À cet égard, la République Tchèque a mis en exergue l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, ainsi que le Processus des États africains atlantiques.

Sur le plan international, la République Tchèque a salué le rôle constructif du Maroc au Moyen-Orient et a rendu hommage à l’engagement personnel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods.

Les deux ministres ont, par ailleurs, échangé leurs analyses sur les développements internationaux, notamment au Moyen-Orient, en Iran, dans le contexte de la guerre en Ukraine, ainsi qu’au Sahel.

Ils ont, dans ce sens, réaffirmé leur attachement aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, en particulier le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

Dans ce cadre, Rabat et Prague ont souligné leur engagement actif et constructif en faveur de la stabilité régionale, de la sécurité et de la paix, notamment dans la région du Sahel.

Par ailleurs, le ministre tchèque a salué les efforts du Royaume du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière.

Les deux parties ont enfin mis en avant la qualité de leur coordination sur les questions d’intérêt commun au sein des organisations internationales, réaffirmant leur volonté de renforcer davantage leur concertation sur les enjeux globaux.

LR/MAP