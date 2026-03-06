Maroc Tchad | Ouverture officielle de la Mosquée Mohammed VI à N’Djamena

Partager Facebook

En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a supervisé, vendredi, l’ouverture officielle de la Mosquée Mohammed VI à N’Djamena.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence d’une importante délégation marocaine composée de plusieurs ouléma, experts et professionnels des médias, conduite par le Secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, Mohamed Rifki et comprenant le Directeur financier de la Fondation, Othmane Sqalli Houssaini, ainsi que MM. El-Yazid Er-Radi, Mohamed Derkaoui et Mohcine Koujim, représentants du Conseil Supérieur des Ouléma du Royaume.

L’ouverture de cette importante infrastructure religieuse s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens spirituels, scientifiques et fraternels historiques unissant le Royaume du Maroc et la République du Tchad, et consacre la noble mission de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains dévouée à servir les valeurs de l’Islam et à promouvoir la coopération religieuse et scientifique entre les ouléma à travers le continent africain.

La cérémonie a débuté par la récitation de versets du Saint Coran, suivie d’une allocution du maire de N’Djamena Senoussi Hassana Abdoulaye qui a exprimé la fierté des habitants de la capitale tchadienne pour cet imposant édifice religieux appelé à constituer un espace spirituel et culturel au service de la société et à contribuer à la consolidation des valeurs de coexistence et de paix sociale.

Le maire de la capitale tchadienne a également exprimé ses remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu’au Royaume du Maroc pour la réalisation de ce projet qui illustre l’esprit de fraternité et de solidarité entre les peuples marocain et tchadien.

Prenant la parole à son tour, le Secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, Mohamed Rifki, a souligné que l’édification de la Mosquée Mohammed VI à N’Djamena constitue un témoignage historique éloquent de la solidité et de la profondeur des relations fraternelles unissant le Royaume du Maroc et la République du Tchad, notant que ce monument religieux reflète l’intérêt particulier accordé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, au renforcement de la présence religieuse et scientifique sur le continent africain, tout en illustrant la volonté Royale de consolider les constantes religieuses communes des musulmans d’Afrique, de renforcer les passerelles de coopération scientifique et spirituelle entre ouléma et de diffuser les valeurs de modération et de juste milieu.

M. Rifki a également exprimé ses vifs remerciements aux autorités officielles et religieuses de la République du Tchad, à leur tête le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, pour leur soutien et leur coopération dans la réalisation de cet important projet religieux.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc à N’Djamena, Abdellatif Erroja a salué la solidité des relations fraternelles liant le Royaume du Maroc et la République du Tchad, soulignant que cet édifice religieux et culturel constitue un symbole fort de la profondeur des liens spirituels et historiques entre les deux peuples frères.

Et l’ambassadeur d’ajouter que cette infrastructure sera à la fois un espace de culte et un lieu de rayonnement culturel à même de contribuer au renforcement de la conscience religieuse et à la promotion des valeurs humaines universelles.

Dans une allocution prononcée au nom du Conseil national des Affaires Islamiques du Tchad, Cheikh Abdeldaim Abdallah Ousmane a mis en exergue l’importance de ce projet religieux et le rôle majeur qu’il est appelé à jouer, qualifiant cet édifice de pôle du savoir et symbole de la fraternité sincère entre les peuples marocain et tchadien.

Dans la même veine, le Mufti de la République du Tchad et président de la section tchadienne de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, Cheikh Ahmed Nour Mahamat Al-Helou, a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, pour cette initiative généreuse qui témoigne de l’attention particulière accordée par le Souverain au renforcement du rôle des mosquées en Afrique et à la consolidation de leur mission éducative et scientifique, affirmant que cet édifice constituera un espace privilégié pour la diffusion des valeurs de l’Islam tolérant fondé sur le juste milieu et la modération.

S’exprimant au nom des autorités tchadiennes, le ministre délégué auprès du ministre de l’administration du territoire, chargé de la décentralisation, Ahmat Oumar Ahmat qui a représenté le Président de la République du Tchad lors de cette cérémonie, a affirmé que l’inauguration de la Mosquée Mohammed VI à N’Djamena traduit la solidité des relations fraternelles unissant le Tchad et le Maroc et reflète une volonté commune de promouvoir la culture de la modération et de diffuser les valeurs de tolérance au sein des sociétés africaines, saluant le rôle éminent joué par la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains dans ce domaine.

Les intervenants ont par ailleurs rendu un hommage posthume à Cheikh Hissein Hassan Abakar, ancien président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, pour ses contributions en vue de la concrétisation de ce projet.

Par la suite, des explications techniques ont été données aux invités au sujet des différentes dépendances et composantes de la mosquée, avant le dévoilement de la plaque commémorative marquant son ouverture officielle. La première prière du vendredi a ensuite été accomplie en présence d’une foule importante de fidèles venus dès les premières heures de la matinée pour assister à l’ouverture de ce nouvel édifice religieux.

Le prêche du vendredi a été prononcé par M. El-Yazid Er-Radii, membre du Conseil Supérieur des Ouléma du Royaume, qui a mis en lumière, les efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, en faveur du développement d’un champ religieux équilibré sur le continent africain et l’engagement du Souverain en faveur de la consolidation des constantes religieuses communes. M. Er-Radii a ensuite évoqué les mérites de la construction et de l’entretien des mosquées en tant que maisons de Dieu et lieux de rayonnement du savoir et de la réforme au sein de la société.

S’étendant sur une superficie d’environ 33.000 mètres carrés, ce complexe religieux et culturel comprend des espaces dédiés à la prière pouvant accueillir plus de 3.000 fidèles, ainsi qu’un complexe culturel intégré doté d’une salle de conférences, d’une bibliothèque scientifique, de salles de réunions et de bureaux administratifs, faisant de cette infrastructure un pôle religieux et culturel rayonnant contribuant à la formation, à l’encadrement et à la diffusion des valeurs de paix, de tolérance et de dialogue.

La délégation marocaine ayant pris part à l’ouverture de cette mosquée comprenait également le directeur de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, Abdessalam Al Azaâr, le directeur de Dar Al- Hadith Al Hassania, Abdelhamid Achak, ainsi que Abdelhamid Al Alami, expert au sein de la Fondation. Ont également pris part à cet événement plusieurs personnalités politiques et diplomatiques accréditées à N’Djamena.

Du côté tchadien, la cérémonie a connu la présence de nombreuses personnalités officielles, religieuses et scientifiques, notamment le conseiller spécial à la présidence de la République, Mahamat Khatir Issa.

