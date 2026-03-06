Coopération territoriale | Mme Karima Benyaich s’entretient avec le maire de Malaga

Partager Facebook

L’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a eu, vendredi, des entretiens avec le maire de la ville espagnole de Malaga, Francisco de la Torre Prados, axés sur les moyens de renforcer les relations de coopération territoriale.

A cette occasion, Mme Benyaich a donné un aperçu sur les réformes démocratiques engagées par le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, avec un focus sur les avancées réalisées en matière de gouvernance démocratique, de régionalisation avancée, de développement humain, de protection des libertés et des droits de l’Homme, et d’autonomisation de la femme.

La diplomate a également souligné les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement du partenariat bilatéral et insisté sur le rôle de la communauté marocaine en Andalousie, qui participe activement au développement de la région.

“Nous avons eu l’occasion d’échanger au sujet des moyens de renforcer la coopération territoriale entre le Maroc et l’Espagne et de promouvoir l’échange d’expériences entre les villes marocaines et leurs homologues espagnoles, notamment Malaga”, a-t-elle ajouté.

Lors de cette entrevue, qui s’inscrit dans le cadre des contacts permanents avec les responsables espagnols, M. Prado a salué l’exemplarité de la coopération multidimensionnelle entre Malaga et plusieurs villes marocaines, affirmant sa volonté de “rendre cette coopération encore plus large et ambitieuse”.

“Cet échange avec Mme Benyaich a été très enrichissant et m’a convaincu plus que jamais que la coopération entre l’Espagne et le Maroc et, plus largement, entre l’Europe et le Maroc, ainsi qu’avec l’ensemble de l’Afrique, est une voie que nous devons poursuivre de manière claire, profonde et déterminée”, a-t-il déclaré à la MAP.

Cette rencontre intervient à l’occasion de la 29e édition du Festival de Málaga, qui met à l’honneur le cinéma marocain avec la projection en ouverture du long métrage Calle Málaga, de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani.

LR/MAP