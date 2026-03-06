Le président Donald Trump exclut tout accord avec l’Iran sans capitulation inconditionnelle

Partager Facebook

Le président américain, Donald Trump, a affirmé vendredi que toute perspective d’accord avec l’Iran demeurait conditionnée à une “capitulation inconditionnelle” de Téhéran, estimant qu’aucune autre option ne saurait être envisagée par les États-Unis.

“Il n’y aura aucun accord avec l’Iran, sauf une CAPITULATION INCONDITIONNELLE !”, a écrit M. Trump sur son réseau Truth social, ajoutant qu’une fois cette étape franchie et après la désignation d’un ou de plusieurs dirigeants, qu’il a qualifiés de “grands et acceptables”, Washington et ses alliés œuvreraient à la reconstruction du pays.

Selon le Chef de l’exécutif américain, les États-Unis, en coordination avec leurs partenaires, travailleront “sans relâche pour ramener l’Iran du bord de la destruction, le rendant économiquement plus grand, meilleur et plus fort que jamais”.

“L’IRAN AURA UN GRAND AVENIR. RENDRE SA GRANDEUR À L’IRAN (MIGA !)”, a-t-il écrit, en référence à son célèbre slogan “Make America Great Again” (Rendre sa grandeur à l’Amérique).

Jeudi, le président Trump a affirmé qu’il “devait être impliqué” dans le choix du successeur du guide suprême iranien Ali Khamenei, soulignant qu’il n’accepterait pas que son fils Mojtaba Khamenei prenne la relève.

“Je dois être impliqué dans le choix, comme avec Delcy (Rodriguez)”, la dirigeante actuelle du Venezuela, a estimé le président dans un entretien avec le site d’information américain Axios.

“Le fils de Khamenei n’est pas acceptable pour moi. Nous voulons quelqu’un qui apporte la paix et l’harmonie à l’Iran”, a ajouté le locataire de la Maison Blanche.

Le guide suprême iranien, qui dirigeait le pays depuis 1989, a été tué dans une frappe samedi, au début de l’offensive israélo-américaine.

LR/MAP