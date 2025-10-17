Maroc-Russie | Tenue à Moscou de la 8e Commission Mixte Intergouvernementale

Partager Facebook

A la veille de la célébration du 10e anniversaire du Partenariat Stratégique Approfondi, conclu à Moscou en 2016 lors de la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, sur invitation du Président Vladimir Poutine, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a co-présidé, vendredi à Moscou, avec le Vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Dmitry Patrushev, la 8e session de la Commission Mixte Intergouvernementale Maroc-Russie.

Cette session marque une étape importante dans le renforcement du Partenariat Stratégique Approfondi entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie.

Les travaux de la Commission, tenues en présence d’une importante délégation ministérielle marocaine représentants plusieurs secteurs prioritaires de la coopération bilatérale, ont permis de dresser un bilan d’étape sur l’état de coopération et de définir les moyens de la renforcer davantage. Un accent particulier a porté sur plusieurs secteurs clés tels que l’agriculture, l’énergie, l’industrie, les transports, la coopération douanière, l’éducation et la culture.

Les travaux de la Commission mixte ont permis la finalisation et la signature de trois instruments juridiques.

Il s’agit d’un Accord sur la coopération dans le domaine de la pêche maritime, d’un Protocole relatif à l’échange de documents et de données sur la valeur douanière des marchandises transportées entre la Fédération de Russie et le Royaume du Maroc et d’un Protocole sur la coopération, l’échange d’informations et l’assistance mutuelle dans le cadre du système unifié de préférences tarifaires de l’Union économique eurasiatique.

Cette 8e session a été également l’occasion pour les deux parties de réaffirmer leur volonté commune d’élever la relation maroco-russe à un niveau plus ambitieux, à travers la diversification des échanges économiques et commerciaux, le soutien aux investissements mutuels et le développement de nouvelles formes de coopération sectorielle.

Les deux parties ont convenu aussi de maintenir une concertation politique régulière et d’assurer le suivi effectif de la mise en œuvre des accords conclus, afin de donner à leur partenariat stratégique toute la portée qu’il mérite.

