Maroc | Lancement de l’opération de recensement relative au service militaire 2026

Dans le cadre de la mise en place des mesures nécessaires pour l’incorporation de la prochaine promotion des conscrits pour le service militaire à partir du 1er septembre 2026, en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et Le glorifie, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le ministre de l’Intérieur annonce aux jeunes âgés de 19 à 25 ans au 1er septembre prochain, que l’opération de recensement relative au service militaire au titre de l’année 2026 a été lancée ce lundi et prendra fin le 30 avril 2026.

Par conséquent, et conformément aux dispositions légales relatives au service militaire, la Commission centrale du recensement relatif au service militaire, présidée par le président de Chambre à la Cour de cassation, a tenu le 18 février dernier, une réunion au siège du ministère de l’Intérieur, destinée à fixer les critères à adopter pour l’identification des jeunes appelés à remplir le formulaire du recensement afin d’effectuer le service militaire au titre de la promotion des conscrits de l’année 2026, en tenant compte du principe d’égalité entre les citoyens et en garantissant l’équilibre entre les différentes régions du Royaume, indique un communiqué du ministre de l’Intérieur.

Dans ce cadre, le ministre de l’Intérieur invite les jeunes qui vont recevoir l’avis, à titre personnel ou par le biais d’un membre de leur famille, à remplir le formulaire de recensement en ligne via le site électronique dédié à l’opération de recensement relative au service militaire: www.tajnid.ma, et ce, à partir du lundi 02 mars 2026.

Les jeunes de sexes féminin et masculin remplissant les conditions d’âge requises, n’ayant pas été convoqués pour renseigner le formulaire de recensement et qui souhaitent accomplir le service militaire, sont appelés à remplir ledit formulaire sur le site www.tajnid.ma, et ce, du 02 mars au 30 avril prochain, a-t-il précisé, ajoutant que cette opération est également ouverte, en vertu de la loi, aux jeunes marocains résidant à l’étranger inscrits dans les registres consulaires souhaitant accomplir le service militaire.

Le ministre de l’Intérieur a annoncé que les jeunes peuvent obtenir les informations sur le service militaire, soit auprès des autorités administratives locales proches de leur lieu de résidence, soit auprès du service d’orientation mise en place aux sièges des préfectures et provinces ou des préfectures d’arrondissement, ou via le site internet “www.tajnid.ma”.

