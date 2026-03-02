Le président Donald Trump ne veut pas que l’offensive contre l’Iran dure trop longtemps

Le président Donald Trump a déclaré, lundi, ne pas vouloir que l’opération militaire lancée contre l’Iran “dure trop longtemps”, affirmant que l’armée américaine est en train de “mettre une raclée” aux forces iraniennes.

“Je ne veux pas qu’elle dure trop longtemps. J’ai toujours pensé qu’elle durerait quatre semaines. Et nous sommes un peu en avance sur le calendrier”, a dit le président Trump lors d’un entretien téléphonique avec CNN.

Le chef de l’exécutif américain a aussi affirmé que la “grande vague” de l’offensive militaire contre le régime de Téhéran est encore à venir.

“Nous leur mettons une raclée. Je pense que cela se passe très bien. C’est très puissant. Nous avons la plus grande armée du monde et nous l’utilisons”, a-t-il dit.

Lors de cet entretien de neuf minutes, le président Trump a notamment fait part de sa surprise face à l’ampleur des représailles iraniennes. Il a aussi évoqué le plan de succession prévu pour le pays.

Interrogé si les États-Unis, au-delà de l’assaut militaire, déploient assez d’efforts pour aider le peuple iranien à reprendre le contrôle de son pays, le président Trump a répondu “oui”.

“C’est effectivement le cas. Mais pour l’instant, nous voulons que tout le monde reste chez soi. Il n’est pas sûr de sortir”, a-t-il dit, ajoutant que la situation est sur le point de devenir encore plus dangereuse.

“Nous n’avons même pas encore commencé à les frapper durement. La grande vague n’est pas encore arrivée. La plus grosse est pour bientôt”, a-t-il enchaîné.

D’autre part, le président a souligné que “la plus grande surprise” a été les attaques lancées par l’Iran contre les pays arabes de la région.

Pour lui, la menace nucléaire iranienne était depuis longtemps un problème majeur dans la région. “Il faut comprendre qu’ils (pays de la région) vivaient sous cette épée de Damoclès depuis des années. C’est pourquoi la paix était impossible”, a-t-il dit.

