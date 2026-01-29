Maroc France | Talbi Alami met en avant le rôle clé des parlements dans le partenariat d’exception

Partager Facebook

Le renforcement du partenariat d’exception entre le Maroc et la France impose aux institutions législatives des responsabilités en matière d’engagement politique et de coordination des positions aux niveaux international et régional, a affirmé jeudi à Rabat le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

S’exprimant à l’ouverture de la 5e session du Forum parlementaire Maroc-France, M. Talbi Alami a souligné que “l’ambition commune de favoriser un partenariat exceptionnel entre nos deux pays tout au long du XXI ème siècle, impose à nos institutions législatives des responsabilités importantes en matière d’engagement politique, de soutien institutionnel, et la coordination de nos positions aux niveaux international et régional, ainsi que pour promouvoir l’échange d’expertise afin de consolider la démocratie institutionnelle et d’impliquer l’opinion publique et les acteurs de la société civile dans cette noble entreprise”.

Le partenariat entre les parlements des deux pays a obtenu des résultats durables qui enrichissent aujourd’hui la culture parlementaire et suscitent la fierté, notamment à travers deux jumelages institutionnels en 2016-2018 et en 2022-2024, ainsi que le dialogue politique de haut niveau incarné par des visites mutuelles, a-t-il relevé.

Le président de la Chambre des représentants a insisté sur la nécessité de “continuer à persévérer sur cette voie et explorer de nouveaux horizons pour notre coopération politique, institutionnelle et technique”, de manière à constituer un appui et un levier parlementaire pour le partenariat exceptionnel entre les deux pays.

Les relations entre les parlements marocain et français ont connu, ces dernières années, “une dynamique positive et productive”, incarnée par des visites mutuelles et des concertations régulières, ainsi que par la coopération technique, tant bilatérale qu’au sein de cadres multilatéraux, a-t-il fait remarquer.

Dans ce contexte, M. Talbi Alami a mis en avant “le tournant positif majeur” dans les relations bilatérales au plus haut niveau, rappelant “la visite historique effectuée, en octobre 2024, par Son Excellence le Président Emmanuel Macron dans notre pays à l’aimable invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et les résultats décisifs obtenus par le sommet qui a réuni les dirigeants des deux pays amis et alliés”.

En effet, le moment où le Président français a réaffirmé que “pour la France, le présent et l’avenir du Sahara marocain s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, et que le plan d’autonomie présenté par le Maroc aux Nations-Unies en 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste et durable de cette question”, comme il l’avait précédemment confirmé le 30 juillet 2024 dans le message qu’il a adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la Fête du Trône, a marqué les relations entre le Maroc et la France et a été hautement apprécié par les élus du peuple marocain, a-t-il indiqué.

Cette visite d’État a incarné la force de ces relations, ainsi que la ferme détermination des deux parties à renouveler le partenariat stratégique multidimensionnel, basé sur la confiance et le soutien mutuels, l’orientation vers l’avenir dans l’esprit de deux États jouissant d’une longue histoire, soucieux de stabilité, paix, coexistence et justice dans les relations internationales, et l’exploitation du potentiel du présent pour le bien des générations futures, a-t-il poursuivi.

A cet égard, M. Talbi Alami a souligné que les parlementaires du Maroc et de la France sont investis, au regard de ce nouvel élan des relations bilatérales, “de grandes responsabilités, non seulement en termes d’accompagnement législatif à notre partenariat, mais aussi en préservant ce partenariat et en plaçant nos institutions législatives au cœur de cette dynamique à travers la prise d’initiative, la proposition, et l’engagement pratique pour sa mise en œuvre”.

La tenue du Forum parlementaire Maroc-France reflète cet engagement, a-t-il noté, précisant que les thématiques retenues pour cette cinquième session s’inscrivent au cœur de la Déclaration de partenariat exceptionnel et des accords liant les deux pays, qu’il s’agisse des énergies renouvelables et de la transition énergétique, ou des nouvelles perspectives du partenariat économique franco-marocain.

Le président de la Chambre des représentants a conclu que ces bases solides du partenariat bilatéral constituent “des leviers essentiels pour avancer vers le futur et anticiper les perspectives de nouveaux secteurs”, appelant à investir dans des domaines à forte valeur ajoutée tels que les énergies renouvelables, la transition énergétique, l’économie verte, l’intelligence artificielle, le traitement des eaux, le dessalement de l’eau de mer, le transport durable respectueux de l’environnement et les infrastructures nécessaires au commerce et aux échanges internationaux.

Le programme de la 5e session du Forum parlementaire Maroc-France figurent quatre séances thématiques portant sur des questions stratégiques. La première séance se focalise sur “les nouveaux horizons de la coopération bilatérale”, tandis que la deuxième aborde “la sécurité et la lutte contre le terrorisme et le crime organisé”.

La troisième séance se penche sur “les droits des femmes et la participation à la vie publique”, alors que la quatrième est consacrée à “la transition énergétique et les énergies renouvelables”.

Ces séances connaitront la participation de plusieurs ministres et responsables des secteurs concernés du côté marocain. Le Forum sera également marqué par une intense activité diplomatique et des entretiens bilatéraux entre les deux parties.

Cet évènement s’érige en plateforme de dialogue, de concertation et d’échange de vues entre les parlementaires marocains et leurs homologues français, en vue de coordonner les positions et d’examiner les différentes questions d’intérêt commun entre les deux pays.

