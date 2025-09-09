M. El Alami s’entretient avec une délégation de l’Académie nationale néerlandaise des finances et de l’économie

Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a reçu, mardi au siège de la Chambre à Rabat, une délégation de l’Académie nationale néerlandaise des finances et de l’économie.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le rôle et les compétences de l’institution législative dans le renforcement de l’efficience financière et des dépenses publiques, tant au niveau de la législation et de l’examen du projet de loi de finances et des lois de règlement, que dans les domaines du contrôle et de l’évaluation des politiques publiques, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Par ailleurs, ces entretiens ont été marqués par la mise en lumière des progrès réalisés par la Chambre et ses structures pour accompagner cette dynamique et exercer efficacement ses attributions.

La délégation effectue une visite de travail exploratoire au Royaume du Maroc les 8 et 9 septembre, dans le cadre du programme de coopération liant l’Académie nationale néerlandaise des finances et de l’économie au ministère de l’Économie et des Finances du Maroc, et dont la priorité est accordée aux questions relatives à l’efficience financière.

Cette délégation se compose des membres Maarten De Jong, chercheur auprès de la Cour des comptes, Johannes Hers, expert en gestion des finances publiques et ancien responsable des finances publiques au Bureau d’analyse de la politique économique, Melek Oncu, responsable de la gestion des relations extérieures au Ministère néerlandais des Finances et de Ali Davarci, responsable de programme à l’Académie.

