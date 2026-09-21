Le Maroc et la Serbie veulent renforcer leur coopération en matière d’IA et des technologies de l’information

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Le Maroc et la Serbie ont examiné les moyens de renforcer leur coopération bilatérale dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies de l’information, à l’occasion d’une rencontre lundi à Belgrade entre le ministre serbe de l’Information et des Télécommunications, Boris Bratina, et l’ambassadeur du Royaume à Belgrade, Omar Amghar.

Au cours de cette entrevue, les deux responsables ont souligné l’importance de consolider davantage la coopération bilatérale en matière notamment d’information et de télécommunications, tout en dynamisant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines liés à l’introduction de la technologie 5G, ainsi qu’au développement des infrastructures de télécommunications, des réseaux optiques, des centres de données, des infrastructures cloud, de l’IA et de la cybersécurité.

Les deux parties ont, de même, échangé les points de vue sur le potentiel de coopération dans le domaine des infrastructures numériques et des centres de données.

A cette occasion, M. Amghar a relève que le Royaume, qui met en œuvre la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 », investit massivement depuis des années dans le développement des infrastructures numériques et le renforcement de ses capacités en matière de cloud, d’IA et de services publics numériques ainsi qu’en matière de cybersecurité.

Pour sa part, M. Bratina a fait savoir qu’il existe des possibilités d’intensifier la coopération entre les institutions et les entreprises des deux pays, tout en échangeant les expertises dans la transformation numérique, le développement des communications électroniques, de technologies du cloud, de centres de données, d’IA et de sécurité de l’information.

Les deux responsables ont convenu que l’amitié traditionnelle entre la Serbie et le Maroc, fondée sur près de sept décennies de relations diplomatiques, constitue une base solide pour développer et booster encore plus la coopération globale entre les deux pays.

LR/MAP