Sahara Marocain | La Bolivie disposée à ouvrir un bureau commercial à Dakhla

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L’État plurinational de Bolivie a fait part, mercredi à New York, de sa disposition à ouvrir une représentation diplomatique à Rabat, ainsi qu’un « bureau commercial dans la ville de Dakhla, qui servira de plateforme d’accès aux marchés africains pour les produits boliviens ».

Cette annonce a été faite dans un communiqué conjoint signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue bolivien, Héctor Francisco Huanca Gutiérrez, à l’issue d’entretiens tenus au siège de l’ONU à New York, en marge des travaux de la 81e session de l’Assemblée Générale.

Dans ce communiqué, la Bolivie a pris note de « la proposition d’Autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 et considère que celle-ci peut constituer une voie permettant de faire progresser les négociations visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable ».

Les deux pays ont également réaffirmé, dans ce texte, « leur attachement aux principes fondamentaux du droit international, notamment le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale des États et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures ».

Ils se sont, en outre, « félicités de l’ouverture d’une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales, fondée sur les principes du pragmatisme politique, du respect mutuel, de la solidarité et des avantages réciproques découlant du dialogue permanent et de la coopération dans divers domaines d’intérêt commun, au bénéfice de leurs peuples frères ».

Le Maroc et la Bolivie se sont également « engagés à intensifier le dialogue politique de haut niveau et à mettre en place un cadre institutionnel renouvelé, à même d’accompagner leurs aspirations communes vers une relation plus structurée, dynamique et tournée vers l’avenir ».

À cet effet, ils sont convenus de « renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays, tant sur le plan politique qu’économique, notamment par la tenue de la première session du Mécanisme de consultations politiques bilatérales – institué par les deux parties en 1999 en tant que mécanisme politico-technique permanent – susceptible de structurer durablement le dialogue politique bilatéral ».

A l’issue de cette rencontre, les deux ministres ont procédé à la signature d’un Accord sur la suppression de visa pour les détenteurs de passeports diplomatique, officiel, de service et spécial, ainsi qu’un Mémorandum d’Entente entre les Académies diplomatiques des deux pays.

LR/MAP