SM le Roi félicite le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam à l’occasion du Jour de la Fondation

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Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, à l’occasion du 12e anniversaire de son accession à la magistrature suprême du Royaume d’Arabie Saoudite.

Dans ce message, le Souverain exprime au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam Ses chaleureuses félicitations, réitérant Sa profonde considération pour les acquis et les réalisations d’envergure accomplis par le Royaume d’Arabie Saoudite, sous la sage conduite du Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, sur la voie du progrès et de la prospérité.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI saisit cette occasion pour exprimer Ses sincères vœux de santé, de quiétude et de longue vie au Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, implorant le Tout-Puissant de couronner de succès les actions du Serviteur des Lieux Saints de l’Islam au service du peuple saoudien frère.

LR/MAP