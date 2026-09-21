Le Maroc commémore ce lundi le 28e anniversaire de la disparition de Feu SM le Roi Hassan II

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Le vingt-huitième anniversaire de la disparition de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que le peuple marocain commémore ce lundi 09 Rabii II 1448 de l’Hégire, est l’occasion de se remémorer, dans la piété et le recueillement, l’œuvre grandiose accomplie par le défunt Roi au service de la Patrie, des justes causes de la Oumma arabo-islamique et de la paix et la sécurité mondiales.

Cette commémoration est un moment solennel pour rendre un vibrant hommage au fondateur de l’État moderne et au Roi bâtisseur, qui avait marqué de son empreinte l’histoire moderne du Royaume et qui a su, avec une foi inébranlable et une détermination sans faille, tourner le Royaume vers l’avenir dès l’aube de l’indépendance.

En fait, dès son intronisation en 1961, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu l’entoure de Son infinie miséricorde, a scrupuleusement respecté les jalons posés par son vénéré père, Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, et en a cimenté les fondements, pour se lancer dans des œuvres d’édification et d’unification qui ont conféré au Maroc une position privilégiée au sein du concert des Nations et lui ont permis de s’engager sur la voie du développement et de parachever son intégrité territoriale.

C’est en effet, sous le règne de Feu Sa le Roi Majesté Hassan II que le Maroc a pu consolider son unité nationale, avec notamment la récupération des provinces de Sidi Ifni (30 juin 1969) et de Oued Eddahab (14 août 1979). La clé de voûte de cette glorieuse œuvre de parachèvement de l’intégrité territoriale fut, sans conteste, l’organisation, le 06 novembre 1975, de la glorieuse Marche Verte, une œuvre pacifique et une épopée mémorable inscrite en lettres d’or dans les annales de l’histoire de l’Humanité, comme une démarche et un modèle de règlement pacifique des différends.

Par ailleurs, l’artisan de la Marche Verte, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, a, depuis les premières années de son règne, pris conscience de l’importance d’édifier une économie nationale indépendante, solide et résiliente, initiant en 1966 la « politique des barrages », dont il avait fait son chantier de règne. Cette politique a fait ses preuves depuis sa mise sur les rails et s’est avérée d’une grande utilité, notamment lors des cycles de sécheresse et de pénurie d’eau qu’ont connus, des années plus tard, le Maroc et plusieurs pays de la région.

Ce programme pionnier et inédit, couplé à une politique agricole ambitieuse, a permis d’asseoir définitivement la vocation agricole du Royaume et de faire de ce secteur un levier du développement global.

En plus de la croissance économique, le regretté Souverain était soucieux de garantir le bien-être social de ses fidèles sujets et de préserver les valeurs de cohésion, de solidarité et d’entraide, caractéristiques de la société marocaine. Pour ce faire, il a ouvert des chantiers stratégiques portant, entre autres, sur la promotion des droits de la femme, la consolidation de l’institution familiale, le développement de l’habitat social et le respect des droits de l’Homme et du pluralisme.

A l’échelle internationale, le charisme, la perspicacité et l’ouverture d’esprit de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II lui ont valu le respect et l’admiration des dirigeants et Chefs d’État. Sous sa sage conduite, le Maroc s’est forgé une place de choix dans le concert des Nations, a fait entendre sa voix dans les différents fora internationaux et a joué un rôle de premier plan dans nombre de dossiers régionaux et internationaux, tels que le conflit israélo-arabe, les missions de paix de l’ONU et la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), ancêtre de l’Union Africaine, et de l’Union du Maghreb Arabe, entre autres.

Ainsi, les actions de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu sanctifie son âme, pour la lutte contre le colonialisme, l’instauration de la paix, la réalisation du développement et de la prospérité de l’Afrique, reconnues au niveau planétaire, lui ont valu, le 1er novembre 2022, un Prix Panafricain décerné par l’Éthiopie au regretté Souverain pour son dévouement et sa contribution à l’émancipation de l’Afrique et au panafricanisme, notamment à travers ses actions en faveur de la création de l’OUA.

Toujours en matière de politique étrangère, le défunt Roi avait adopté une vision aussi claire qu’équilibrée qui prônait une ouverture sur le monde occidental et la modernité, tout en veillant à préserver les racines et l’identité plurielle du Maroc en tant que pays islamique, arabe, africain et méditerranéen.

Par ailleurs, en sa qualité de Commandeur des Croyants, le regretté Souverain ne cessait de plaider et d’œuvrer pour l’unité des rangs de l’ensemble de la Oumma islamique devant les dangers et menaces qui guettent la terre de l’Islam.

En commémorant le 28e anniversaire de la disparition de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, le peuple marocain rend hommage à la mémoire d’un grand Roi bâtisseur qui a permis au Maroc d’entrer de plain-pied dans l’ère de la modernité. C’est aussi l’occasion pour l’ensemble des Marocains de réitérer leur fidélité immuable et leur attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite, et de renouveler leur détermination à poursuivre l’œuvre du regretté Souverain et d’adhérer aux grands chantiers initiés par son digne successeur, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, au service d’un Maroc émergent, fort et résilient.

LR/MAP