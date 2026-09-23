Le Paraguay réaffirme à New York son soutien à la marocanité du Sahara

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Le ministre des Affaires étrangères du Paraguay, Rubén Darío Ramírez Lezcano, a réaffirmé, mercredi à New York, le soutien de son pays à la marocanité du Sahara.

« Le Paraguay a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara et nous sommes en train d’œuvrer au niveau des Nations Unies pour parvenir à une résolution qui consacre cette décision », a souligné dans une déclaration à la presse M. Ramírez Lezcano, à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Le Paraguay avait reconnu officiellement la souveraineté du Maroc sur son Sahara en septembre 2025 à l’occasion d’une réunion entre MM. Ramírez Lezcano et Bourita en marge de la 80e session de l’Assemblée générale.

Evoquant sa récente visite de travail à Rabat, le chef de la diplomatie paraguayenne a indiqué qu’elle a été l’occasion de donner un nouvel élan à la coopération entre les deux pays, exprimant la volonté de son pays de hisser la coopération avec le Royaume à un niveau supérieur.

LR/MAP