Législatives marocaines 2026 | Aperçu des statistiques prévues le 23 septembre en chiffres

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Voici un aperçu des statistiques relatives aux élections législatives prévues le 23 septembre :

– Les élections législatives du 23 septembre courant sont les 12e du genre depuis l’indépendance

– 28 partis, dont une alliance de partis politiques créée au titre de ce scrutin et deux listes de candidats indépendants, se disputent 395 sièges

– Le nombre des inscrits sur les listes électorales générales s’élève à 15.801.162

– 54% des inscrits sont des hommes et 46% des femmes

– 55% des inscrits sont issus du milieu urbain, contre 45% en milieu rural

– Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent plus de 29% de l’ensemble des inscrits

– La tranche d’âge de 25 à 34 ans représente 15% du nombre des inscrits

– Les jeunes inscrits sur les listes électorales, âgés entre 18 et 24 ans, représentent 4%

– Le nombre de listes de candidature présentées au niveau national s’élève à 1.850 listes

– 7.288 candidatures ont été enregistrées au niveau national, soit une moyenne nationale de plus de 18 candidatures par siège

– Le nombre de listes de candidature présentées au titre des circonscriptions électorales locales est fixé à 1.615 listes

– 5.505 candidats et candidates se présentent au niveau des circonscriptions électorales locales, soit une moyenne de plus de 18 candidatures par siège

– 235 listes ont été présentées au niveau des circonscriptions électorales régionales, exclusivement réservées aux femmes, comprenant 1.783 candidates

– Le nombre total de candidatures de femmes enregistrées a atteint 2.658

– 227 parlementaires en exercice ont présenté leur candidature à cette échéance électorale.

LR/MAP