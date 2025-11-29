M. Amr Moussa salue la vision de SM le Roi pour une paix juste et durable au Moyen-Orient

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ancien Secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, a salué, samedi à Tanger, la vision de SM le Roi Mohammed VI pour une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient.

Intervenant lors du panel “Le conflit et les défis pour redéfinir l’ordre régional: vers un nouveau Moyen-Orient ?”, organisé dans le cadre du 17e Forum international MEDays, M. Moussa a souligné l’importance des piliers mis en avant par le Souverain, dans Son Message adressé au président du Comité des Nations pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, soulignant qu’il s’agit de fondements de tout effort crédible vers une paix juste et durable dans la région.

Ces fondamentaux définis par SM le Roi, a-t-il dit, doivent guider toute action ou effort international en faveur d’une paix juste et durable, notamment celui de garantir l’unité de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, politiquement et administrativement, sous la supervision de l’Autorité nationale palestinienne, dans la perspective qu’ensemble, elles constituent une partie intégrante de l’Etat palestinien souhaité, avec Al-Qods Oriental pour capitale, ainsi que d’appuyer l’Autorité nationale palestinienne, sous la conduite du Président Mahmoud Abbas, et renforcer ses capacités politiques, administratives et financières.

L’ancien Secrétaire général de la Ligue arabe a également abordé les récents développements à l’échelle internationale, particulièrement les reconnaissances continues de l’État de Palestine et les changements en cours dans le monde et dans la région arabe, tout en insistant sur la nécessité de résoudre la question palestinienne, afin d’ouvrir la voie à une meilleure coopération et coexistence.

Pour sa part, Ramadan Abu Jazar, directeur du département Recherche du Centre international pour la recherche et les droits de l’homme à Bruxelles, a souligné la dynamique internationale croissante en faveur de la cause palestinienne après deux ans de guerre dans la bande de Gaza, saluant la position du Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods.

Le Royaume a été et reste un grand défenseur des droits du peuple palestinien, a-t-il dit dans une déclaration à la presse à l’issue du panel, soulignant les efforts soutenus de SM le Roi en soutien à la cause palestinienne.

Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative de l’Institut Amadeus, le Forum MEDays est l’un des principaux rendez-vous du continent africain, réunissant chaque année chefs d’État, responsables politiques, experts et acteurs internationaux.

LR/MAP