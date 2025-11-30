Tanger | Clôture de la 17e édition du Forum international MEDays 2025

Partager Facebook

Les travaux de la 17e édition du Forum international MEDays, placée sous le thème “Fracture et polarisation: Réinventer l’équation globale”, ont pris fin samedi soir à Tanger, avec la participation de plusieurs hauts responsables.

Durant quatre jours d’intenses échanges, le Forum, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a proposé une cinquantaine de sessions couvrant un large éventail de thématiques géostratégiques majeures, avec un accent particulier sur les enjeux, défis et opportunités auxquels l’Afrique et les pays du Sud sont confrontés.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Institut Amadeus, Brahim Fassi Fihri, s’est félicité du succès de cette édition, qui a été marquée par des débats “fructueux, respectueux et sincères”, affirmant que le Forum a été l’occasion pour les pays du Sud de “regarder le Nord droit dans les yeux, sans complexe ni compromission”.

M. Fassi Fihri a souligné que le positionnement du Forum MEDays, devenu un évènement phare dans l’agenda international des grandes conférences, s’explique par le rôle du Maroc en tant que terre de débats et de dialogue, porté par la vision clairvoyante de SM le Roi.

De son côté, le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a indiqué que le thème retenu pour cette édition résonne avec une acuité particulière, dans un contexte mondial où les certitudes s’effritent, les inégalités se creusent et les vulnérabilités des petits États deviennent plus visibles.

Il a souligné que les échanges tenus lors du Forum ont “mis en évidence l’indissociabilité de notre destin”, notant que la sécurité du continent africain reste étroitement liée à celle de ses voisins et les transitions, climatique comme numérique, ne pourront aboutir que si elles englobent toutes les nations sans exception.

Pour sa part, la présidente du Commonwealth de la Dominique, Sylvanie Burton, a réaffirmé le soutien indéfectible de son pays à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume, saluant le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le rôle structurant du Maroc dans la région.

Mme Burton a souligné l’appui constant de la Dominique au Sahara marocain, notant que l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU “renforce définitivement l’Initiative marocaine d’autonomie”.

Mme Burton a également mis en avant l’ampleur du consensus international croissant reconnaissant la marocanité du Sahara, un consensus qui, selon elle, “consacre la légitimité des droits souverains du Maroc” et confirme la réussite de sa diplomatie, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Rappelant la solidité des liens unissant la Dominique et le Maroc, Mme Burton a affirmé que le Royaume demeure pour son pays “un partenaire sincère et constant”, affirmant que la Dominique est “honorée de se tenir à ses côtés”.

Quant au premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, il a qualifié cette rencontre internationale de “moment exceptionnellement significatif”, mettant en avant le rôle central du Maroc dans le développement du contient africain.

Il a également évoqué les multiples crises auxquelles le monde est confronté et leur rôle dans l’affaiblissement du multilatéralisme, mettant l’accent sur l’importance de la cohésion sociale et de la solidarité entre les nations pour rétablir l’équilibre mondial.

Dans le même ordre d’idées, le premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, a salué le rôle clé du Maroc dans la promotion du dialogue, du développement et de la coopération à l’échelle du continent africain et du Sud global.

M. Barre a, à cet égard, affirmé que le Maroc a, encore une fois, “démontré une ferme volonté de soutenir les échanges et les solutions collectives”.

Notant que l’Afrique dispose “des ressources, des idées et des talents nécessaires” pour défendre un développement “équitable et juste”, M. Barre a appelé à transformer les idées débattues à Tanger en actions concrètes, estimant que l’esprit de partenariat, d’ouverture et d’ambition porté par le Maroc illustre le chemin à suivre pour une Afrique plus forte, plus stable et plus influente sur la scène internationale.

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de São Tomé-et-Príncipe, Ilza María dos Santos Amado Vaz, a, de son côté, salué la performance remarquable de la diplomatie marocaine sous le leadership de SM le Roi, qui a abouti à la récente résolution onusienne sur le Sahara marocain, mettant en avant la qualité de la coopération entre São Tomé-et-Príncipe et le Maroc.

De son côté, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a salué l’Initiative atlantique Royale qui offre aux pays enclavés de la région un accès à l’Atlantique, soulignant que cette démarche illustre une coopération fondée sur la solidarité, la confiance et une vision partagée d’un avenir commun.

M. Sangaré a également mis en lumière l’adoption de la résolution 2797, qui consacre l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc comme “base solide et viable” pour le règlement de la question du Sahara.

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a, pour sa part, souligné la nécessité d’explorer les dilemmes actuels et de proposer des solutions innovantes, notant que le Maroc a beaucoup à offrir à la région comme au monde.

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a, quant à lui, souligné l’importance pour les pays africains de croire en leurs propres capacités et de ne pas attendre des prescriptions extérieures pour leur développement.

Selon M. Mezzour, le potentiel africain est sous-estimé et le continent doit repenser sa stratégie d’investissement et de création de valeur, afin de mieux s’affirmer sur la scène mondiale.

Le Forum MEDays est l’un des principaux rendez-vous stratégiques du continent africain, réunissant chaque année des chefs d’État, responsables politiques, experts et acteurs internationaux.

