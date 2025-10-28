L’ONMT et la CNT unis pour promouvoir le Maroc auprès des touristes américains

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) ont organisé, lundi, un workshop réunissant plus de 100 opérateurs touristiques, visant à renforcer l’attractivité du Maroc auprès du marché américain.

Placée sous le thème “Morocco & The American Traveler : Strategy in Action”, cette initiative a pour objectif de préparer les professionnels marocains à mieux cerner les spécificités d’un marché américain à fort potentiel, à adapter leur offre et à structurer une montée en puissance opérationnelle, indique l’ONMT dans un communiqué.

Grâce aux nouvelles connectivités aériennes directes avec les États-Unis, l’attractivité du Maroc pour les Américains s’en trouve accrue, ouvrant de nouvelles opportunités pour les opérateurs marocains, explique la même source.

En effet, cette rencontre a pour but de sensibiliser les opérateurs marocains sur les enjeux du marché américain, à assurer leur montée en compétence pour saisir ce marché stratégique ainsi qu’à prévoir l’adaptation de l’offre touristique marocaine aux attentes du voyageur américain sensibles à la valeur perçue, aux expériences immersives et à la durabilité.

Le marché américain représente un enjeu stratégique majeur pour le tourisme marocain. Plus de 400.000 visiteurs américains ont déjà choisi le Maroc en 2024.

Ainsi, l’ONMT s’est fixé pour objectif d’atteindre 1 million de touristes américains par an à moyen terme. Dans ce sillage, l’ouverture de la ligne directe Atlanta–Marrakech, ce 26 octobre vient compléter un dispositif aérien déjà en expansion.

Outre les vols de Royal Air Maroc depuis Casablanca vers New York, Washington et Miami, le Maroc dispose désormais de liaisons nord-américaines directes vers Marrakech, notamment depuis Montréal avec Air Transat et New York avec United Airlines, renforçant ainsi l’accessibilité de la destination pour le voyageur américain.

A cette occasion, le directeur général de l’ONMT, Achraf Fayda, a souligné que cette concertation est cruciale, car elle permet de bâtir une stratégie ancrée dans les réalités du terrain, tout en projetant le Maroc vers de nouvelles ambitions, en anticipant les attentes des voyageurs d’outre-Atlantique et en stimulant la demande pour accroître les parts de marché.

Pour sa part, le président de la CNT, Hamid Bentahar, a dit : “Notre ambition à la CNT est d’Oser Ensemble, oser la diversification responsable, l’excellence de l’hospitalité, l’innovation et la durabilité, c’est choisir l’audace du long courrier pour aller plus loin chercher plus de croissance et plus de compétitivité. Oser Ensemble, c’est investir dans l’hospitalité, le savoir, l’innovation, et la formation continue pour bâtir ensemble une compétitivité durable”.

A travers ce workshop, l’ONMT et la CNT confirment ainsi leur engagement dans une stratégie offensive tournée vers l’acquisition de marchés émetteurs à forte valeur ajoutée, plaçant le Maroc en phase ascendante avec ses ambitions internationales, conclut le communiqué.

LR/MAP