Maroc-Guatemala | Examen des moyens de dynamiser les échanges commerciaux

Les moyens de dynamiser les échanges commerciaux et de renforcer la coopération économique entre le Maroc et la République du Guatemala ont été au centre des entretiens, tenus mardi à Rabat, entre le secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, et le vice-ministre guatémaltèque des Affaires étrangères, Julio Eduardo Orozco Pérez.

S’inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Maroc et le Guatemala dans les secteurs du commerce et de l’investissement, cette rencontre vise à identifier des mécanismes susceptibles de consolider durablement les échanges économiques bilatéraux.

Ainsi, les discussions ont porté sur l’identification de nouvelles opportunités d’affaires, tirant parti des complémentarités entre les économies des deux pays.

Les deux responsables ont, à cet égard, souligné leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales à travers la création d’un groupe de travail conjoint et l’organisation prochaine d’une visite officielle au Guatemala.

Dans une déclaration à la presse, M. Hejira, a mis en avant la volonté du Maroc de consolider ses relations économiques et diplomatiques avec le Guatemala, dans le cadre de l’ouverture et de la diversification de ses échanges internationaux.

Le ministre marocain a indiqué, à cette occasion, que le groupe de travail conjoint sera chargé de préparer la visite de la délégation marocaine au Guatemala dans un délai de trois mois, au cours de l’année 2026, afin d’explorer de nouvelles perspectives de coopération et d’investissement.

Pour sa part, M. Orozco a salué les progrès réalisés par le Maroc dans plusieurs domaines, exprimant la détermination de son pays à renforcer les liens d’amitié et de coopération avec le Royaume, notamment à travers l’intensification des échanges commerciaux et la promotion des investissements privés.

La rencontre, marquée par la présence d’une importante délégation d’hommes d’affaires guatémaltèques, a permis de mettre en lumière la complémentarité entre les relations diplomatiques existantes et la dynamique économique naissante, dans la perspective d’un partenariat durable entre les deux pays.

LR/MAP