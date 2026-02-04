L’Inspecteur Général des FAR s’entretient avec la Conseillère militaire par intérim de l’ONU

Partager Facebook

Sur Ordre de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, mercredi au siège de l’État-Major Général des FAR à Rabat, le Général de Corps d’Armée Cheryl Pearce, Conseillère militaire par intérim de l’Organisation des Nations Unies (ONU), en visite dans le Royaume du Maroc.

Un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR indique qu’à cette occasion, les deux responsables ont procédé à un échange approfondi sur la contribution des Forces Armées Royales aux opérations de maintien de la paix menées sous l’égide des Nations Unies. La responsable onusienne a exprimé ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour les efforts soutenus et l’engagement constant du Royaume du Maroc au sein des missions onusiennes en République centrafricaine et en République démocratique du Congo, tout en mettant en avant le professionnalisme et la résilience du personnel des Forces Armées Royales.

