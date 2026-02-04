Le Trophée de la Coupe du Monde 2026 de la FIFA fait escale au Maroc

La sixième tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola a fait escale, mercredi, au Maroc.

Cette tournée offre à des milliers de fans à travers le monde l’occasion de voir de près le trophée original de la Coupe du Monde, en prélude au Mondial 2026, prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Démarrée le 3 janvier 2026 à Riyad, en Arabie Saoudite, la tournée du trophée original de la Coupe du Monde visitera 30 associations membres de la FIFA, avec 75 escales sur plus de 150 jours, offrant ainsi aux fans du monde entier une opportunité unique d’admirer le trophée le plus convoité du football mondial.

Lors d’une conférence tenue à Salé pour présenter l’étape marocaine, le Directeur général de The Coca-Cola Company pour le Maroc et la Mauritanie, Charbel El Beirouthy, s’est dit honoré d’être au Maroc, en particulier au Complexe Mohammed VI de football, qu’il a qualifié d’” incarnation concrète de la Vision de SM le Roi Mohammed VI, plaçant la formation et les infrastructures de classe mondiale au cœur du développement du football marocain et africain”.

Il a, également, souligné que la Coupe du Monde 2026 se déroulera dans un contexte marqué par les exploits remarquables du football marocain.

“En 2022, le Maroc est devenu la première sélection arabe et africaine à atteindre les demi-finales. En 2026, les Lions de l’Atlas figurent parmi le Top 8 des sélections mondiales, et en 2030, la Coupe du Monde aura lieu au Royaume”, s’est-il félicité.

De son côté, le champion du monde 1998 avec la France, Marcel Desailly, a relevé que la tournée du Trophée de la Coupe du Monde constitue un voyage symbolique reliant les fans à la magie du sport.

“Nous sommes au Maroc, pays de football, pour célébrer la passion, la fierté et l’unité qui font du football le sport le plus populaire au monde”, a souligné l’ex Bleu de Chelsea.

A cette occasion, Marcel Desailly a mis en avant les infrastructures de classe mondiale dont dispose le Royaume, affirmant que l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a constitué “une grande réussite”.

La Tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola comprend notamment les trois pays hôtes de la Coupe du Monde 2026 (Etats-Unis, Canada et le Mexique), ainsi que les futurs pays organisateurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 et 2034 et de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027; à savoir, le Maroc, le Portugal, l’Espagne, l’Arabie saoudite et le Brésil.

À chaque étape, les communautés locales bénéficieront d’opportunités uniques d’interaction, allant d’expériences immersives de marque et de défis de football interactifs à des contenus exclusifs avec des légendes de la FIFA.

