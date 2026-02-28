Le président Trump s’entretient avec les dirigeants de l’Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats Arabes Unis

Le président américain Donald Trump s’est entretenu samedi avec les dirigeants de l’Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats Arabes Unis, sur fond de la situation au Moyen Orient suite à l’offensive militaire lancée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran et aux agressions iraniennes ayant visé les territoires de ces pays arabes, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche.

Le chef de l’exécutif américain a également eu un entretien téléphonique avec le Secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a ajouté la porte-parole, Karoline Leavitt.

Selon Mme Leavitt, le président américain, accompagné de ses principaux conseillers, suit “de près” la situation au Moyen Orient depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

“Le président Trump a suivi la situation toute la nuit à Mar-a-Lago, en compagnie des membres de son équipe de sécurité nationale. Il s’est également entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Netanyahu”, a-t-elle indiqué plus tôt dans la journée sur son réseau social X.

Le président Trump a annoncé tôt samedi matin le lancement d’une opération militaire américaine de “grande envergure” contre des installations iraniennes.

“L’armée américaine a lancé des opérations militaires de grande envergure en Iran”, a déclaré M. Trump dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social, précisant que ces frappes visaient à “défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes du régime iranien”.

Le locataire de la Maison Blanche a également promis de “raser” l’industrie iranienne de missiles et “d’anéantir leur marine”, avançant que l’Iran avait refusé de conclure un accord avec les États-Unis qui aurait permis d’éviter la guerre.

De son côté, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a indiqué que les frappes US et israéliennes en Iran ont pris pour cible les installations de commandement du “corps des gardiens de la révolution islamique”, les capacités de défense aérienne, les sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que les aérodromes militaires.

Le Centcom a également fait savoir qu’à l’issue de la “première vague” de frappes menées par les États-Unis et leurs partenaires, “les forces du Centcom ont réussi à repousser des centaines d’attaques iraniennes à l’aide de missiles et de drones”, assurant qu’aucune victime américaine n’était à déplorer.

“Aucune victime ni blessé au combat n’a été signalé du côté américain. Les dégâts causés aux installations américaines ont été minimes et n’ont pas eu d’incidence sur les opérations”, a ajouté le commandement américain dans un communiqué.

