Les frappes américaines en Iran ont ciblé les installations de commandement et les sites de lancement de missiles et drones

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a indiqué que les frappes US et israéliennes en Iran ont pris pour cible les installations de commandement du “corps des gardiens de la révolution islamique”, les capacités de défense aérienne, les sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que les aérodromes militaires.

Le Centcom a également fait savoir qu’à l’issue de la “première vague” de frappes menées par les États-Unis et leurs partenaires, “les forces du Centcom ont réussi à repousser des centaines d’attaques iraniennes à l’aide de missiles et de drones”, assurant qu’aucune victime américaine n’était à déplorer.

“Aucune victime ni blessé au combat n’a été signalé du côté américain. Les dégâts causés aux installations américaines ont été minimes et n’ont pas eu d’incidence sur les opérations”, a ajouté le commandement américain dans un communiqué.

Par ailleurs, le Centcom a annoncé que l’armée américaine a utilisé pour la première fois en situation de combat des drones d’attaque “à usage unique et à faible coût” lors de ces frappes aériennes en Iran.

“La Task Force Scorpion Strike a utilisé pour la première fois au combat des drones d’attaque à usage unique et à faible coût”, a indiqué le Centcom, faisant référence à une unité des forces américaines mise en place en décembre dernier seulement.

Le commandement a rappelé que cette opération militaire, baptisée “Epic Fury”, a été lancée tôt samedi matin sur ordre du président Donald Trump. Elle vise à “démanteler l’appareil sécuritaire du régime iranien, en donnant la priorité aux sites représentant une menace imminente”.

