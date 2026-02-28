Au Conseil de sécurité, le SG de l’ONU condamne les attaques iraniennes contre plusieurs pays arabes

Devant les membres du Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné les agressions iraniennes ayant visé samedi les territoires de plusieurs pays arabes.

S’exprimant lors d’une réunion d’urgence de l’instance exécutive des Nations Unies consacrée à la situation dans la région, M. Guterres a souligné que ces attaques “violent la souveraineté et l’intégrité territoriale du Bahreïn, de l’Irak, de la Jordanie, du Koweït, du Qatar, de l’Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis”.

Après avoir mis en garde contre une “grave menace” à la paix et la sécurité internationales, le chef de l’ONU a insisté qu’il n’existe aucune alternative viable au règlement pacifique des différends internationaux.

“Une paix durable ne peut être atteinte que par des moyens pacifiques, notamment via un dialogue et des négociations véritables”, a-t-il dit lors de cette réunion convoquée par plusieurs membres du Conseil de sécurité suite à l’offensive militaire lancée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran et aux agressions iraniennes ayant visé des pays arabes de la région.

Il a, dans ce cadre, exhorté l’ensemble des parties à retourner “immédiatement” à la table des négociations.

Le haut responsable onusien a, en outre, appelé tous les États membres à “respecter scrupuleusement leurs obligations en vertu du droit international, notamment la Charte des Nations Unies, à respecter et protéger les civils conformément au droit international humanitaire et à garantir la sûreté nucléaire”.

LR/MAP