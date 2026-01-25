Le Parlement arabe tient au Caire une séance plénière avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Parlement arabe a tenu, samedi au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe au Caire, sa deuxième séance plénière au titre de la deuxième session de la quatrième législature, avec la participation du Maroc.

Les travaux de cette séance, présidée par M. Mohammed ben Ahmed Al Yamahi, président du Parlement arabe, ont été marqués par l’élection de l’Egyptien Hicham El Hasri au poste du deuxième vice-président du Parlement, ainsi que du président de la Commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale.

Il a été également procédé à la présentation des rapports de la Commission de la Palestine et des quatre commissions permanentes à savoir, la Commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale, la Commission des affaires économiques et financières, la Commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l’Homme, ainsi que la Commission des affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse.

Les parlementaires ont, par ailleurs, examiné une proposition du président du Parlement arabe portant création d’un Forum de la femme parlementaire arabe, ainsi qu’une autre proposition relative à la mise en place d’un Forum des jeunes parlementaires arabes.

Dans son allocution d’ouverture, M. Al Yamahi a souligné que la phase actuelle, marquée par des défis politiques, économiques et sécuritaires complexes, exige davantage de solidarité et de coordination parlementaire arabe, appelant à œuvrer dans un esprit de responsabilité collective, à consacrer les principes de solidarité arabe et à renforcer le rôle de la diplomatie parlementaire arabe en tant qu’outil efficace d’influence positive sur les questions régionales et internationales.

S’agissant des questions arabes, il a affirmé que la cause palestinienne demeurera toujours au premier rang des priorités et des préoccupations du Parlement arabe, se félicitant de la formation d’un comité palestinien de technocrates, chargé de la gestion de la bande de Gaza, qui constitue une étape importante en vue d’atténuer la crise humanitaire et de réorganiser la gestion administrative et des services.

De leur côté, les quatre commissions permanentes du Parlement arabe avaient examiné plusieurs thématiques.

Ainsi, la Commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale s’est penchée sur les préparatifs d’un atelier consacré aux répercussions de l’intelligence artificielle sur la sécurité nationale arabe, tandis que la Commission des affaires économiques et financières a abordé les derniers développements de la situation économique dans les pays arabes.

La Commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l’Homme a, quant à elle, examiné une vision parlementaire arabe pour la protection du consommateur dans le monde arabe à l’ère de la mondialisation, alors que la Commission des affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse a présenté un projet de loi de référence visant à renforcer la santé mentale dans les établissements d’enseignement et à soutenir les personnes en situation de handicap, dans un contexte marqué par l’augmentation de leur nombre à la suite de la guerre d’extermination menée par les autorités d’occupation israéliennes dans la bande de Gaza.

LR/MAP