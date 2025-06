Le Maroc obtient le plus haut niveau d’assurance de l’AIEA en matière de garanties nucléaires

Le Royaume a obtenu, pour la première fois, le plus haut niveau d’assurance de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en matière de garanties nucléaires, a annoncé, mardi, l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR).

“Pour la première fois, l’AIEA publie dans son rapport annuel de mise en œuvre des garanties nucléaires au titre de l’année 2024 que le Royaume du Maroc bénéficie de la conclusion élargie attestant que toutes les matières nucléaires présentes sur le territoire national sont exclusivement utilisées à des fins pacifiques”, indique l’AMSSNuR dans un communiqué.

Cette attestation reflète la robustesse de l’infrastructure réglementaire du Royaume, son engagement indéfectible en faveur de la transparence nucléaire, ainsi que le strict respect des obligations internationales en matière de non-prolifération des matières nucléaires, souligne la même source.

S’agissant du niveau d’assurance le plus élevé accordé par l’AIEA, cette conclusion est la concrétisation de plusieurs années d’activités de vérification effectuées dans le cadre de l’Accord de garanties généralisées et de son protocole additionnel, ratifiés par le Maroc respectivement en 1975 et en 2011, précise-t-on.

Ces activités de vérification concernent à la fois les informations fournies sur les installations nucléaires, les emplacements hors installations, leurs opérations, ainsi que sur les matières et technologies nucléaires.

Et de noter que ce résultat témoigne des efforts importants déployés par l’AMSSNuR et les autres parties nationales concernées pour assurer la mise en œuvre des engagements pris par le Royaume dans le cadre du traité de non-prolifération et des accords conclus avec l’AIEA.

