Le Maroc et le Cambodge ambitionnent de renforcer leur coopération parlementaire

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale cambodgien, Prak Sokhonn, ont examiné, mardi à Rabat, les moyens de renforcer la coopération parlementaire entre le Maroc et le Cambodge, notamment à travers l’institutionnalisation des relations bilatérales et multilatérales, la communication continue et la réflexion sur la création d’espaces de dialogue et d’échange d’expériences et d’expertises.

Ces pourparlers ont également porté sur la consolidation des relations distinguées liant les deux royaumes en vue de les hisser au plus haut niveau, précise la Chambre des représentants dans un communiqué, notant que ces liens sont caractérisés par l’amitié, le respect mutuel, la concertation continue et la coordination sur les questions d’intérêt commun.

M. Sokhonn, poursuit le communiqué, a réitéré, à cette occasion, le soutien de son pays à la souveraineté du Royaume et à son intégrité territoriale, ainsi que son respect des efforts déployés par le Maroc en vue de parvenir à une solution politique négociée à la question du Sahara marocain.

Le vice-premier ministre cambodgien, qui effectue une visite officielle au Maroc à la tête d’une importante délégation, a affirmé que les deux pays œuvrent en vue de renforcer leurs relations sur les plans économique, commercial, culturel, touristique, éducatif et parlementaire, soulignant que ses entrevues avec les responsables marocains interviennent dans ce cadre.

M. Talbi El Alami a, pour sa part, salué la position de soutien du Cambodge à la souveraineté du Royaume du Maroc et à son intégrité territoriale, évoquant les résultats de la visite fructueuse qu’il a effectuée au Cambodge l’année dernière et les entretiens qu’il a eus avec le premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et du Sénat dans le cadre sa participation à la 43ème session de l’Assemblée interparlementaire des nations de l’Asie du Sud-est.

Affirmant que le Cambodge constitue une porte d’entrée pour le Maroc aux pays d’Asie du Sud-est et que le Maroc une porte d’entrée pour le Cambodge à l’Afrique, le président de la Chambre des représentants a informé le responsable cambodgien et la délégation l’accompagnant de l’expérience parlementaire marocaine, tout en mettant l’accent sur l’importance de la diplomatie parlementaire pour renforcer la communication, le dialogue et la coordination régionale et internationale, ainsi que l’échange d’expériences et d’expertises parlementaires.

Cette rencontre a également été l’occasion d’échanger sur diverses questions régionales et internationales d’intérêt commun, conclut le communiqué.

