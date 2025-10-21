Le Maroc et la Pologne s’engagent à renforcer davantage leurs relations bilatérales

Le Maroc et la Pologne se sont engagés à renforcer davantage leurs relations bilatérales pour les hisser à un niveau supérieur.

Lors d’un entretien téléphonique, mardi, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski, les deux parties ont exprimé leur volonté commune d’intensifier ce partenariat.

Les deux ministres se sont félicités de “l’excellente relation” bilatérale et ont convenu de la nécessité de porter leur coopération “à un niveau supérieur de partenariat renforcé”, lit-on dans le Communiqué conjoint publié à l’issue de cet entretien.

Cette ambition s’appuie sur la dynamique économique entre les deux pays, le Maroc étant désormais “le premier partenaire de la Pologne sur le continent africain”, avec des échanges commerciaux “en forte croissance”, poursuit le Communiqué conjoint.

Pour concrétiser cette volonté, M. Sikorski a invité M. Bourita à se rendre en Pologne “pour en discuter en détail et adopter un plan d’action”.

M. Bourita a, de son côté, exprimé le souhait de voir les entrepreneurs, investisseurs et exportateurs polonais s’engager davantage dans l’économie marocaine, citant notamment les opportunités liées aux projets d’infrastructures de la Coupe du Monde 2030, ainsi que les secteurs des marchés publics, des services, de la sécurité, des énergies renouvelables et de l’agroalimentaire.

