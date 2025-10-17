Le conseiller spécial de Trump réitère le soutien des États-Unis à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

M. Massad Boulos, Conseiller spécial pour l’Afrique du Président des États-Unis, a réitéré le soutien maintes fois exprimé par Washington à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan marocain d’autonomie comme “la seule base pour une solution juste et durable” à ce différend régional.

Dans une interview à la chaîne d’information arabophone “Acharq”, M. Boulos a tenu à souligner le soutien clair et sans équivoque du Président américain Donald Trump reconnaissant la souveraineté du Royaume sur son Sahara, tout en rappelant que Washington compte ouvrir prochainement un consulat américain dans les Provinces du Sud du Royaume.

Le Conseiller américain a également estimé qu’”il était temps d’aboutir à une solution définitive et permanente” à ce différend régional vieux de 50 ans, évoquant à cet égard le contenu “historique” du dernier discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Fête du Trône, dans lequel le Souverain a exprimé l’attachement inébranlable du Royaume à la politique de la main tendue en direction de l’Algérie.

Rappelant que le conseil de sécurité de l’ONU devra examiner à la fin du mois la question du Sahara marocain, M. Boulos a fait savoir que les États-Unis œuvrent avec un grand nombre de partenaires européens en vue d’une solution définitive et consensuelle à ce dossier au niveau des Nations Unies.

“Nous sommes, plus que jamais, très optimistes” dans la perspective d’aboutir à une solution définitive, a conclu le Conseiller américain.

LR/MAP