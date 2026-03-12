Le Conseil de sécurité de l’ONU exige que l’Iran cesse toutes ses attaques dans le Golfe

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, mercredi, une résolution condamnant “avec la plus grande fermeté” les attaques “odieuses” de l’Iran contre les pays du Golfe et la Jordanie, réaffirmant son soutien ferme à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de ces pays.

La résolution 2817, adoptée par 13 voix pour et deux abstentions, “condamne avec la plus grande fermeté les attaques odieuses perpétrées par la République islamique d’Iran contre les territoires du Bahreïn, du Koweït, d’Oman, du Qatar, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de la Jordanie”, soulignant que de tels actes constituent une “violation du droit international et une grave menace pour la paix et la sécurité internationales”.

Soutenue par 139 États membres de l’Organisation des Nations Unies, la résolution condamne également les attaques visant des zones résidentielles et des biens civils, ayant entraîné des victimes civiles et des dommages à des infrastructures civiles.

Elle exige la “cessation immédiate” de toutes les attaques menées par l’Iran et demande à Téhéran de “cesser immédiatement et sans condition” toute provocation ou menace envers les États voisins, y compris par le recours à des groupes interposés.

La résolution réaffirme, par ailleurs, que l’exercice des droits et libertés de navigation par les navires marchands et commerciaux “doit être respecté, en particulier le long des routes maritimes critiques”.

LR/MAP