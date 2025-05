Le Burundi résolument engagé à renforcer les relations d’amitié et de coopération avec le Royaume du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La République du Burundi est résolument engagée à renforcer et à pérenniser les relations d’amitié et de coopération avec le Royaume du Maroc, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro.

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue de la première session de la Commission Mixte de coopération Maroc-Burundi, coprésidée avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie burundaise s’est félicité de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales, soulignant que ces relations franchissent désormais un nouveau élan, avec par la signature de plusieurs accords de coopération.

“Nous partageons aujourd’hui un objectif commun: aller de l’avant et mettre en œuvre efficacement nos engagements”, a-t-il affirmé, formant le vœu que ces engagements puissent se concrétiser grâce au travail de la commission mixte, laquelle se réunira alternativement à Bujumbura et à Rabat pour suivre l’état d’avancement et tracer de nouvelles perspectives.

Abordant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, M. Shingiro a réitéré “le soutien clair, ferme et durable à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara”.

“Nous assumons cette position avec sincérité, constance et sans équivoque”, a-t-il soutenu.

Sur le plan continental, le ministre burundais a réaffirmé l’attachement de son pays au développement de l’Afrique et à son rayonnement international, appelant à un changement de mentalités pour permettre au Continent de jouer pleinement son rôle sur la scène mondiale.

“Nous défendons avec conviction les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, notamment ceux relatifs à la souveraineté et à l’intégrité territoriale”, a-t-il ajouté, rappelant que le Burundi assurera la présidence de l’Union africaine à partir de février 2026.

“C’est une grande responsabilité que nous assumerons avec sérieux, et pour laquelle nous comptons sur le soutien de nos partenaires, notamment le Royaume du Maroc”, a-t-il expliqué.

LR/MAP