Maroc | Les Forces Armées Royales célèbrent leur 69ème anniversaire

Le Maroc célèbre mercredi avec fierté le 69e anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), une institution résolument engagée sur la voie de la modernisation et qui continue d’incarner, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des FAR, les valeurs suprêmes de loyauté, de discipline et de dévouement.

Cet événement est l’occasion de mettre en lumière les avancées majeures accomplies par les FAR, depuis leur création en 1956 par Feu SM le Roi Mohammed V, pour s’ériger en modèle d’efficacité opérationnelle, d’innovation stratégique et de rayonnement international.

En effet, les FAR sont engagées, depuis plusieurs années, dans un vaste programme de modernisation intégrant le renouvellement des équipements, le renforcement des infrastructures et l’amélioration des conditions sociales du personnel.

En 2025, les FAR ont franchi une étape majeure dans ce processus de modernisation, à travers notamment la livraison du premier lot d’hélicoptères d’attaque Apache AH-64, dont l’acquisition par le Royaume s’inscrit dans le cadre des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi visant à doter les FAR de capacités avancées ayant prouvé leur efficacité sur le terrain.

Ce développement illustre la stratégie de diversification des partenariats militaires prônée par le Maroc, avec une orientation affirmée vers la souveraineté industrielle en matière de défense. Pour ce faire, le Royaume œuvre à bâtir une industrie militaire nationale visant à renforcer sa résilience stratégique.

Sur le plan social, la Haute Sollicitude dont SM le Roi entoure la famille des FAR s’est traduite par d’importantes avancées en matière de logement et d’infrastructures.

À fin 2024, quelque 15.700 logements locatifs de fonction ont été réalisés et 79.500 unités d’habitation ont été mises à disposition pour l’accession à la propriété, avec une aide directe de l’État ayant bénéficié à plus de 47.000 militaires et personnels de l’Administration de la Défense nationale.

Par ailleurs, une opération nationale de cession gratuite de terrains a été lancée au profit des anciens militaires membres de la Fondation Hassan II pour les Oeuvres Sociales des Anciens Militaires et Anciens Combattants (OSAMAC).

L’Agence de Logements et d’Équipements Militaires (ALEM) prévoit également un programme d’investissement de 3,4 milliards DH sur 2025-2027, dont 1,4 milliard DH en 2025, pour construire 4.300 nouveaux logements, poursuivre la modernisation des infrastructures et lancer l’opération “Chouhada”.

Le service militaire n’est pas en reste dans cette dynamique, puisqu’il continue de susciter un fort engouement chez les jeunes. Véritable école de civisme et d’employabilité, il permet à des milliers de jeunes Marocains de bénéficier d’une formation qualifiante favorisant leur insertion socio-professionnelle.

Sur la scène internationale, le Maroc ne cesse de réaffirmer son engagement pour la paix en figurant parmi les premiers contributeurs mondiaux aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, avec une expertise reconnue en la matière. Dans la foulée, le Centre d’excellence pour les opérations de paix à Benslimane offre des formations dans plusieurs domaines.

La coopération militaire du Maroc sur le plan international s’illustre également à travers des exercices conjoints d’envergure comme l’African Lion, organisé avec les États-Unis et plusieurs pays amis. Cette initiative, qui est à sa 21e édition, et tant d’autres, témoignent du rôle croissant du Royaume comme acteur de stabilité régional et partenaire stratégique de premier plan.

Sur le plan académique, l’annonce par Sa Majesté le Roi en 2023 de la création du Centre Royal des Études et Recherches de Défense relevant du Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur, marque une avancée significative, dans la mesure où cet établissement contribuera à la consécration de l’approche stratégique dans le traitement des problématiques et enjeux du système de défense et de sécurité, dans ses dimensions globales.

Les Forces Armées Royales se démarquent plus que jamais comme une institution ancrée dans son temps et parfaitement en phase avec les défis contemporains, tout en restant fidèle aux valeurs fondatrices qui ont forgé leur identité.

Entre performance opérationnelle, innovation technologique et patriotisme, les FAR continuent d’écrire des pages glorieuses de l’histoire militaire marocaine, au service de la grandeur du Royaume et de la sécurité de la Patrie.

LR/MAP