Lancement à Rabat de la semaine de promotion économique de l’Équateur au Maroc

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La semaine de promotion économique de la République de l’Equateur au Maroc a été lancée, lundi à Rabat, avec pour objectif de promouvoir le potentiel économique de ce pays latino-américain au Royaume dans divers secteurs d’activité, a indiqué l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI).

Le lancement de cette semaine économique au Maroc a été effectué lors d’une réunion présidée par l’Ambassadeur Directeur Général de l’AMCI, Mohamed Methqal, lit-on dans un communiqué de l’AMCI, précisant que plusieurs évènements et rencontres sont prévus durant cette semaine qui se tient à Rabat, à Casablanca et à Dakhla et qui vise à favoriser le développement des partenariats d’affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et équatoriens.

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur le renforcement du partenariat économique entre le Maroc et l’Equateur pour être en phase avec les ambitions prônées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste.

La délégation de la République de l’Equateur, qui se compose de plusieurs responsables, est conduite par SEM Sanchez Icaza Cesar Janvier, Sous-Secrétaire aux Négociations du Ministère des Productions, du Commerce extérieur et des Investissements.

La présence de cette délégation de haut niveau témoigne de la volonté de la République de l’Equateur de renforcer ses relations avec le Royaume du Maroc et devrait contribuer à développer les échanges commerciaux et à attirer davantage d’investissements.

Au menu de cette semaine de promotion économique de la République de l’Equateur au Maroc figurent des rencontres à Rabat, Casablanca et Dakhla avec des établissements publics et des opérateurs économiques privés, la CGEM et des fédérations sectorielles, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), Casablanca Finance City et son écosystème d’entreprises et le Centre Régional d’Investissement (CRI) de Dakhla.

Ces rencontres permettront de présenter le potentiel économique de la République de l’Equateur et les principaux secteurs d’investissement, notamment dans les infrastructures, l’agriculture, l’énergie et les mines.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions que le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger met en œuvre pour accompagner la diplomatie économique du Royaume du Maroc à l’échelle internationale, à travers l’Agence Marocaine de Coopération Internationale et ses partenaires tels que la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), Casablanca Finance City (CFC) et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), etc, conclut le communiqué.

LR/MAP