L’AG d’INTERPOL appelle à la ratification de la Convention de l’ONU contre la cybercriminalité

L’Assemblée générale de l’Organisation internationale de la police criminelle (OIPC-INTERPOL), réunie en sa 93e session à Marrakech, a appelé les pays membres à la ratification et la mise en œuvre de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité.

Dans une résolution adoptée lors de cette session (24-27 novembre), l’instance dirigeante suprême d’INTERPOL souligne, à cet effet, l’importance d’adopter une approche internationale cohérente et harmonisée pour lutter contre la cybercriminalité, en appelant à promouvoir la coopération et le partage d’informations entre l’Organisation, ses pays membres et les services chargés de l’application de la loi du monde entier.

L’Assemblée générale invite également les États membres à continuer à promouvoir les systèmes mondiaux de communication policière sécurisée d’INTERPOL, notamment NEXUS, ainsi que les notices et diffusions, l’analyse des données criminelles, le Programme de lutte contre la cybercriminalité, les initiatives de renforcement des capacités et l’assistance technique et opérationnelle.

Il s’agit aussi de favoriser une meilleure utilisation de ces outils, y compris au sein des unités nationales spécialisées dans la lutte contre les escroqueries en ligne, l’exploitation et les abus pédosexuels sur Internet et d’autres types d’infractions commises à l’aide de Technologie d’information et de communication (TIC).

En outre, la résolution plaide pour le maintien d’une étroite coopération entre les bureaux centraux nationaux et les représentants de leurs pays auprès des Nations Unies en vue de promouvoir le rôle d’INTERPOL, lors des réunions régulières de la Conférence des États parties à la Convention, ainsi que lors des négociations relatives aux protocoles additionnels.

La 93è AG souligne, en outre, la nécessité de veiller à ce que les canaux, les outils et les programmes d’INTERPOL soient pleinement reconnus et intégrés dans les plateformes des Nations Unies et les plateformes multilatérales concernées, de manière à renforcer la capacité des services chargés de l’application de la loi à répondre efficacement aux menaces transnationales.

Plus grand rassemblement mondial de dirigeants des services chargés de l’application de la loi, l’AG d’INTERPOL constitue une occasion pour les pays membres de nouer des relations et de partager leurs expériences.

Cette session, à laquelle participent plus de 800 délégués de 179 pays, dont 82 chefs de police, aborde diverses questions, notamment l’identification et le démantèlement de la criminalité transnationale organisée, le démantèlement des centres d’escroquerie transnationaux, le renforcement des capacités policières mondiales d’INTERPOL et la promotion de la place des femmes dans la police.

