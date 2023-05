L’Académie Mohammed VI de football, pépinière de talents dans le Royaume (GNA)

Partager Facebook

La performance des lionceaux de l’Atlas à la Coupe d’Afrique des Nations U17, arrivant en finale de cette compétition, illustre le rôle central de l’Académie Mohammed VI de football, en tant que pépinière de talents du football dans le Royaume, écrit l’Agence de presse du Ghana (GNA).

Lors de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations U17, l’équipe nationale marocaine a réussi à arracher une qualification historique pour la Coupe du monde de cette catégorie, tout en marquant un excellent parcours compétitif en atteignant la finale avec une grande performance, similaire à celle de l’équipe nationale A, lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, fait remarquer GNA.

Le football marocain s’illustre à nouveau après que l’équipe U17 de Said Chiba a atteint pour la première fois la finale de la CAN avec seulement deux buts encaissés, poursuit le média, ajoutant qu’il s’agit d’une performance qui s’explique par la bonne école marocaine, dont l’Académie Mohammed VI de football est l’exemple le plus illustre.

Des résultats qui constituent le fruit d’une politique menée depuis plusieurs années, grâce à la mise en place de stratégies et d’objectifs de développement au profit du football national, conformément à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique la même source.

L’Académie Mohammed VI de football est aujourd’hui le fleuron de la formation au Maroc, aux côtés de structures de pointe dans d’autres villes, avec des éducateurs locaux qui encadrent les enfants de 9 à 12 ans, met en avant la publication.

Elle souligne que l’objectif est de mettre à la disposition des sélections nationales des jeunes compétents, dès leur plus jeune âge.

D’ailleurs, pas moins de 9 jeunes sont issus de cette prestigieuse école fondée par SM le Roi Mohammed VI, dont l’auteur du premier but de l’équipe nationale, Abdelhamid Ait Boudlal, le jeune gardien Taha Benrhozil ainsi que le talentueux joueur Adam Chakir, fait-on savoir.

Et l’agence de presse d’ajouter que ces jeunes arriveront bientôt au terme de leur formation à l’Académie et devront partir avec un certain bagage pour devenir professionnel avec le souhait d’intégrer des clubs européens et d’y évoluer par la suite.

LR/MAP