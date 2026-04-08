La Maroc et le Niger réaffirment leur volonté de renforcer davantage leur coopération bilatérale

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Le Maroc et le Niger ont réaffirmé, mercredi à Niamey, leur volonté partagée de faire de leurs relations de partenariat un modèle exceptionnel de coopération interafricaine.

Dans un Communiqué conjoint publié à l’issue des travaux de la 5e session de la Commission Mixte de Coopération, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, Bakary Yaou Sangaré, les deux parties ont réaffirmé leur volonté partagée de faire des relations bilatérales un modèle exceptionnel de coopération interafricaine, fondé sur les valeurs de solidarité agissante, d’échange de bonnes pratiques, de confiance mutuelle et de partage équitable des bénéfices.

Les deux ministres ont également réitéré leur détermination à dynamiser et à diversifier davantage la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et commercial, ainsi que leur ambition commune de développer un partenariat public-privé (PPP) innovant et mutuellement bénéfique, à même de servir de référence en matière de coopération Sud-Sud sur le continent africain.

Dans ce cadre, la 5e session de la Commission Mixte de Coopération a été l’occasion de procéder à la signature de 14 conventions et mémorandums d’entente, couvrant un large éventail de secteurs d’importance, à savoir les transports routier et ferroviaire, la sécurité routière, la logistique, les infrastructures, le commerce, l’industrie, l’agriculture, l’aménagement du territoire et l’habitat, la jeunesse, la coopération judiciaire et le transfèrement des personnes condamnées, ainsi que la formation académique et professionnelle.

Les entretiens ont, par ailleurs, permis aux deux ministres de passer en revue les différentes questions d’intérêt commun, tant sur le plan bilatéral que régional, dans un esprit de concertation et de convergence de vues.

A l’issue des travaux, MM. Bourita et Sangaré se sont félicités du rythme soutenu de la coopération bilatérale, qu’ils ont qualifiée de fructueuse et mutuellement bénéfique, ainsi que des perspectives prometteuses de diversification et de consolidation de ce partenariat dans tous les domaines.

LR/MAP