La France déterminée à établir avec le Maroc un nouveau traité de coopération bilatérale avec une forte dimension parlementaire

La France est déterminée à établir un nouveau traité bilatéral avec le Maroc doté d’une forte dimension parlementaire visant à renforcer davantage les relations existantes entre les deux pays ont affirmé, vendredi à Rabat, le président du Sénat français, Gérard Larcher et la présidente de l’Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de leur entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les deux responsables français ont souligné que la France et le Maroc s’acheminent vers la la conclusion d’un nouveau traité bilatéral à l’instar du traité d’Aix la chapelle conclu entre la France et l’Allemagne et le traité du Quirinal relatif à la coopération franco-italienne.

Le président du Sénat a, dans ce contexte, relevé que ce nouveau traité “en préparation” entre le Maroc et la France s’inscrit dans une perspective de long terme, souhaitant à cet égard à ce que ce traité ait une dimension parlementaire.

Par ailleurs, M. Larcher a mis en avant l’importance de la tenue de la 5è session du Forum parlementaire Maroc-France, organisé à la Chambre des représentants, sous la présidence conjointe des présidents des deux Chambres du Parlement marocain et de leurs homologues de l’Assemblée nationale et du Sénat français.

Il a, dans ce sens, salué l’engagement du Royaume du Maroc sur la scène internationale, notamment pour la paix au Moyen-Orient et la stabilité au Sahel, estimant que Paris et Rabat ont des “messages communs à porter” auprès de l’Union européenne, du Parlement européen et des Parlements nationaux.

Pour sa part, la présidente de l’Assemblée nationale française a souligné que cette rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, vient couronner une visite marquée par la volonté des deux pays de se projeter vers l’avenir”.

“Ce traité va lier la France et le Maroc dans une coopération plus que jamais renforcée et nous souhaitons qu’il ait une forte dimension parlementaire”, a-t-elle affirmé, ajoutant que les deux pays partagent non seulement des “intérêts communs”, mais aussi des “ambitions communes” dans un monde en pleine mutation.

“Nous devons donc réaffirmer puissamment qui sont nos alliés et nos amis. En Afrique, le Maroc fait partie de ceux avec qui la France souhaite travailler”, a-t-elle insisté.

