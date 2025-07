Kénitra | 3.100 emplois directs créés avec l’extension de l’usine Stellantis

Partager Facebook

L’extension de l’usine du groupe Stellantis à Kénitra permettra de doubler la capacité de production avec un taux d’intégration cible de 75% à l’horizon 2030, a souligné, mercredi à Kénitra, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Intervenant lors de la cérémonie d’inauguration de cette extension, le Chef du gouvernement a assuré que ce projet représente un investissement important de 1,2 milliard d’euros, dont 702 millions à titre d’investissement auprès des fournisseurs.

Ce projet, a-t-il poursuivi, consolide la place du Maroc en tant que leader continental dans le secteur automobile avec une capacité de production annuelle totale pouvant atteindre 1 million de véhicules en 2030 et comme plateforme d’avenir pour les investissements liés à la mobilité durable et électrique et aux chaînes d’approvisionnement innovantes.

Au-delà de ses retombées économiques, cette extension générera de nouvelles opportunités d’emploi avec la création de 3.100 emplois directs, notamment au profit des jeunes de la région, a-t-il fait savoir, notant que cela va contribuer aux objectifs de la Feuille de route de l’emploi, à laquelle le gouvernement accorde une attention particulière.

“Ce projet incarne les ambitions de la nouvelle Charte de l’Investissement et des politiques industrielles du Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste”, a assuré M. Akhannouch, ajoutant que cette nouvelle extension encourage la montée en gamme de la production nationale, l’intégration locale et le développement d’un tissu économique structurant et compétitif.

Elle consolide également l’ancrage du Maroc dans la chaîne de valeur mondiale des véhicules électriques, grâce à l’augmentation de la capacité de production annuelle des véhicules électriques et des bornes de recharge, a-t-il mis en avant.

Ce projet, qui intègre également une composante dédiée à la motorisation, vient renforcer le positionnement de la filière sur des segments stratégiques du véhicule à forte valeur ajoutée, a précisé le Chef du gouvernement, ajoutant que la concrétisation de ce projet est le fruit d’un engagement fort de part et d’autre et d’une collaboration exemplaire de tous les acteurs publics et privés, à l’échelle nationale et territoriale.

Selon lui, cette extension constitue aujourd’hui une avancée majeure dans le partenariat exemplaire et de longue date entre le Royaume et le Groupe Stellantis.

Initié en juin 2015 à travers la signature, sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du Protocole d’Accord relatif à l’implantation au Maroc du Groupe PSA, devenu Stellantis, ce partenariat a jeté les bases d’un projet industriel structurant et prometteur, concrétisé en juin 2019, par l’inauguration par le Souverain de l’usine de Kénitra, a rappelé M. Akhannouch.

Depuis, un écosystème industriel, performant, intégré et tourné vers l’innovation s’est progressivement structuré autour de ce projet, a-t-il indiqué.

LR/MAP