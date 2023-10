Industrie des jeux vidéo | Bensaid s’entretient avec le DG de la société Sud-Coréenne Proxy Planet

Partager Facebook

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec Young Mok Park, fondateur et directeur général de Proxy Planet, une société sud-coréenne active dans l’industrie du jeu vidéo.

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger les points de vue concernant l’industrie des jeux vidéos et l’importance qu’elle revêt sur le marché international compte tenu de ses revenus importants, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. A cet égard, M. Bensaid a présenté au responsable sud-coréen la vision du Maroc dans le domaine de l’industrie des jeux vidéo, et le projet ambitieux initié par le ministère en la matière.

Le projet a permis de doter les salles des Maisons de jeunes d’espaces dédiés aux jeux électroniques, outre la création, en collaboration avec des institutions, d’autres espaces consacrés à la programmation et à l’innovation au sein des Maisons de jeunes, destinés principalement aux jeunes n’ayant pas reçu de formation académique supérieure, avec l’objectif de faire du Maroc un leader continental dans le domaine de l’industrie du jeu électronique, a-t-il noté.

Le ministre a, dans ce sens, évoqué le projet de création d’une ville dédiée à l’industrie des jeux électroniques qui regroupe des entreprises nationales et internationales, ainsi que des entreprises émergentes dans ce domaine, en plus de l’organisation l’année prochaine d’une exposition pour l’industrie des jeux électroniques au Maroc.

Selon le communiqué, cette rencontre a été l’occasion de présenter la stratégie du ministère ainsi que ses objectifs d’investissement dans l’industrie des jeux vidéo.

Pour sa part, Young Mok Park a donné un aperçu de la stratégie de son entreprise pour accompagner l’industrie des jeux électroniques, outre les opportunités qui peuvent être exploitées pour développer cette industrie, sa contribution au produit intérieur brut, et sa capacité à drainer les investissements étrangers et à créer des opportunités d’emploi, indiqué le communiqué, ajoutant que ces questions revêtent un intérêt particulier pour le Maroc et pour le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication qui souhaite créer des opportunités d’emploi et attirer des investissements à travers cette industrie, étant donné que le Royaume dispose d’un climat d’affaires favorable et de compétences importantes dans ce domaine.

Et de conclure que les responsables de la société sud-coréenne tiendront une série de réunions au Maroc avec plusieurs responsables, et effectueront des visites de terrain pour s’enquérir des énormes opportunités d’investissement dont regorge le Maroc.

LR/MAP