Le Maroc s’impose comme « un rempart de stabilité » dans le continent africain (Murrison)

Le Maroc s’impose comme « un rempart de stabilité » dans le continent africain, a souligné Andrew Murrison, député britannique et ancien ministre d’État chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

« Le Maroc est une puissance montante. Le Royaume est un rempart de stabilité » dans le continent africain, a écrit M. Murrison dans un article publié dans la revue « The Parliament Politics », la revue du parlement britannique.

Le Maroc se dresse comme un rempart contre toutes les menaces que posent les organisations terroristes, les gangs du crime organisé et de l’immigration illégale avant que ces menaces n’atteignent le continent européen, a souligné le député conservateur à la chambre des Communes, chambre basse du parlement de Westminster.

Eu égard à ce rôle extrêmement crucial, « nous devons soutenir ce havre africain stable, modéré et fiable », a-t-il poursuivi.

M. Murrison, qui avait également occupé le poste d’Envoyé commercial du Premier ministre britannique pour le Maroc, est revenu sur la récente décision du gouvernement du Royaume-Uni de soutenir le plan marocain d’autonomie pour le Sahara.

« Nous sommes désormais de nouveau alignés avec nos plus proches alliés, améliorant considérablement non seulement l’une de nos plus anciennes relations diplomatiques, mais aussi les chances de paix et de prospérité dans la région et ouvrant de nombreuses perspectives commerciales et sécuritaires », a-t-il fait observer.

Le Royaume-Uni a acté ce soutien au plan marocain dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’une visite au Maroc du ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, soulignant que le plan d’autonomie est « la base la plus crédible, viable et pragmatique » pour parvenir à une solution définitive au conflit régional autour du Sahara marocain, a-t-il rappelé.

Se réjouissant de la portée du communiqué conjoint maroco-britannique, M. Murrison a précisé que Rabat et Londres ont donné le coup d’envoi d’une nouvelle ère pour leur relation, avec un nouveau « partenariat stratégique renforcé ».

Ce partenariat couvre de nombreux domaines, dont la défense, la sécurité, l’agriculture, le commerce, les énergies renouvelables, la résilience hydrique, la recherche scientifique, les droits de l’homme, et bien plus, a-t-il dit, soulignant qu’il s’agit de la plus grande avancée dans les relations entre les deux Royaume liés par une amitié de plus de 800 ans, depuis la signature de l’accord d’association Royaume-Uni-Maroc en 2019.

