Relever les défis du développement social requiert une vision régionale et internationale unifiée

L’ambassadeur et représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’ONU, co-facilitateur du processus de négociation du Deuxième Sommet mondial sur le développement social, Omar Hilale, a plaidé pour une vision régionale et internationale unifiée à même de permettre de relever les multiples défis du développement social auxquels le monde, y compris les pays arabes, est confronté, notant que cette démarche est de nature à garantir la paix, la prospérité et la stabilité sociale.

Relever ces défis requiert également l’adoption d’orientations innovantes et de nouvelles politiques qui tiennent compte des spécificités culturelles, religieuses et ethniques, faisant de la diversité un levier d’excellence, tout en préservant les priorités nationales et régionales des peuples, a souligné, mardi, M. Hilale, dans une allocution vidéo lors de la séance de clôture de la réunion arabe régionale de haut niveau, tenue à Tunis dans le cadre des préparatifs du 2e Sommet mondial pour le développement social, prévu en novembre à Doha.

M. Hilale a noté que les négociations se déroulent dans un climat empreint d’ouverture, d’inclusion et de transparence pour parvenir à une déclaration politique concise, orientée vers une action concertée, insistant sur l’importance de renforcer le consensus international émergent autour d’une nouvelle vision du développement social, au service des objectifs de l’action sociale multilatérale.

Le représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’ONU s’est dit convaincu que les conclusions du Sommet mondial pour le développement social contribueront, sans nul doute, à soutenir la participation arabe aux négociations et à renforcer les chances d’aboutir à un consensus sur la déclaration du prochain Sommet.

En mars 2024, le président de l’Assemblée générale des Nations Unies avait nommé Omar Hilale, aux côtés de l’ambassadeur de Belgique, pour co-faciliter le processus de négociations onusien concernant la déclaration politique du Sommet mondial pour le développement social.

Les travaux de cette réunion arabe régionale de haut niveau, organisée sur deux jours, ont été articulés autour de séances thématiques portant notamment sur “La pauvreté multidimensionnelle dans la région arabe”, “L’inclusion sociale et économique des groupes les plus vulnérables” et “Le développement social sur fond de conflits armés et de catastrophes naturelles”.

Au cours de cet événement, un appel a été lancé en faveur de l’élaboration d’une vision arabe qui réaffirme les engagements du Sommet de Copenhague, notamment en matière de promotion de la participation sociale et la réalisation de l’inclusion, de mutualisation des efforts et de modernisation des politiques sociales visant à éradiquer la pauvreté et l’exclusion, tout en œuvrant à créer des opportunités d’emploi décent pour tous.

Cette rencontre a été l’occasion pour Rachid Kadida, directeur du développement social au sein du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, de mettre en lumière l’expérience du Maroc en matière de lutte contre la pauvreté sous ses différentes formes.

Il a abordé également les investissements dans la protection sociale et l’inclusion sociale, le renforcement de la cohésion sociale, ainsi que l’autonomisation des groupes vulnérables et l’amélioration des services de soins.

À l’issue de cette réunion, un projet de document portant sur les priorités arabes pour le 2e Sommet mondial pour le développement social a été présenté. Son approbation a été reportée afin d’examiner certains amendements proposés.

