Finance participative | Le SG de l’IFSB salue l’engagement continu du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Secrétaire général du Conseil des services financiers islamiques (IFSB), Ghiath Shabsigh, a salué, jeudi à Rabat, l’engagement continu du Maroc envers la finance participative.

“Le Royaume du Maroc poursuit activement le renforcement de son engagement en faveur de la finance participative, laquelle se caractérise par une croissance à la fois profonde et dynamique “, a affirmé M. Shabsigh, lors du 23ᵉ Forum sur la Stabilité Financière Islamique, organisé en marge des Assemblées Annuelles 2025 de l’IFSB, sous le thème “Surmonter les difficultés : remédier aux vulnérabilités structurelles et renforcer la résilience face aux chocs futurs”.

Il a souligné que, grâce à une infrastructure financière robuste, à des réseaux régionaux étendus ainsi qu’à un potentiel démographique important, le Maroc occupe une position stratégique privilégiée, lui permettant de servir de porte d’entrée majeure pour le développement de la finance islamique en Afrique de l’Ouest et la zone géographique du bassin méditerranéen.

M. Shabsigh a également mis en avant les réformes en cours, principalement celles entreprises dans les domaines de l’infrastructure, de la durabilité et des politiques sociales, notamment en vue de l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

Dans ce contexte, il a salué le rôle important de Bank Al Maghrib (BAM) ainsi que les autorités nationales de régulation financière, notamment l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC) et l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) dans le soutien aux efforts déployés pour développer la finance participative au Maroc.

Le responsable de l’IFSB a rappelé, par ailleurs, la croissance remarquable du secteur des services financiers islamiques à l’échelle mondiale, qui a atteint 3,88 trillions de dollars en 2024.

M. Shabsigh a toutefois mis en garde contre certaines vulnérabilités accompagnant cette croissance, relevant un “développement régional inégal, des cadres réglementaires faibles, des capacités réglementaires limitées, une infrastructure de marché insuffisante, une intégration limitée aux dispositifs de sécurité financière et des lacunes dans la préparation aux crises”.

Ces fragilités représentent des risques réels pour la confiance, les flux de capitaux et la stabilité à long terme, a-t-il dit.

Pour soutenir une résilience durable, l’industrie doit se doter d’instruments standardisés, d’une meilleure intermédiation financière, d’une gestion des risques renforcée, d’une régulation plus solide, de marchés plus profonds et d’une participation élargie des investisseurs, a-t-il précisé.

“Au cours des vingt dernières années, l’IFSB a élaboré 30 normes couvrant les principaux segments de la banque islamique, des marchés de capitaux et de l’assurance, toutes alignées sur les standards d’organismes internationaux tels que le Comité de Bâle, l’IAIS ( Association internationale des contrôleurs d’assurance – International Association of Insurance Supervisors), l’IOSCO (Organisation internationale des commissions de valeurs – International Organization of Securities Commissions) et l’IADI (Association internationale des systèmes de garantie des dépôts – International Association of Deposit Insurers)”, a rappelé M. Shabsigh.

Ce Forum a réuni des gouverneurs de banques centrales, des hauts responsables des autorités de régulation, des organismes internationaux de normalisation ainsi que des acteurs de l’industrie de la finance islamique afin d’échanger sur les moyens de promouvoir une croissance saine et de renforcer la stabilité financière à long terme du secteur des services financiers islamiques.

Les assemblées annuelles et les événements parallèles de l’IFSB ont réuni, du 1er au 3 juillet 2025, des banques centrales, des autorités de régulation et de supervision, ainsi que des acteurs du secteur issus des membres internationaux de l’IFSB.

Organisées avec le soutien de Bank Al Maghrib, ces réunions comprenaient notamment la 46ᵉ réunion du Conseil de l’IFSB, la 23ᵉ Assemblée générale et le 23ᵉ Forum sur la Stabilité Financière.

Plus de 130 membres de l’IFSB ont pris part aux Assemblées Annuelles, dont des représentants de haut niveau des banques centrales ainsi que des autorités de régulation et de surveillance et des institutions multilatérales de l’ensemble du secteur financier.

LR/MAP