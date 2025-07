Salon CREMAI 2025, la 11e édition du 19 au 23 septembre à Marrakech

Partager Facebook

La ville de Marrakech accueillera du 19 au 23 septembre prochain, la 11è édition du Salon CREMAI, rendez-vous international incontournable des professionnels de l’hôtellerie, de l’hospitalité, de la restauration, de la pâtisserie, de la boulangerie et de l’alimentaire.

Sous la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une Afrique forte, solidaire et souveraine, le salon, organisé par Rahal Event, filiale du Groupe RAHAL, poursuit son ambition de faire de l’hospitalité un vecteur de développement durable, d’attractivité territoriale et de rayonnement culturel, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le Hall d’Exposition : un hub professionnel en mouvement

CREMAI 2025 reconduit son modèle d’exposition dynamique sur deux hectares, regroupant les grands acteurs de l’agroalimentaire, de l’équipement CHR, des technologies de pointe, du mobilier, de la gastronomie, de la pâtisserie boulangerie et de l’hospitalité, ajoute le communiqué, précisant que l’évènement accueillera une audience exclusivement professionnelle composée de prescripteurs, acheteurs, décideurs, chefs, hôteliers, traiteurs, restaurateurs, artisans et porteurs de projets à fort potentiel.

Pas moins de 750 marques nationales et internationales étaient au rendez-vous au profit des 10.000 visiteurs en quête des dernières tendances du secteur.

Le hall sera enrichi de pavillons thématiques visant à créer de véritables vitrines sectorielles :

• Green Hospitality, pour les solutions écoresponsables et technologiques durables.

• Made in Morocco, valorisant l’excellence marocaine dans les filières agroalimentaires et artisanales.

• Food Tech & Startups, pour les innovations en restauration, packaging et IA culinaire.

• Terroirs & Traditions, consacré aux coopératives, produits du terroir et traditions régionales.

“Nous avons conçu le hall d’exposition comme un véritable moteur de transformation pour les professionnels du secteur. Chaque espace, chaque pavillon, chaque interaction vise à créer des opportunités concrètes de croissance, de connexion et d’innovation”, précise, Kamal Rahal, président du salon, cité par le communiqué.

Grâce à son rôle structurant et à son impact positif sur l’écosystème HORECA au Maroc, le CREMAI bénéficie du soutien actif de l’ensemble des fédérations professionnelles du secteur, parmi elles la Confédération Nationale du Tourisme, la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière, la Fédération Marocaine des Arts Culinaires, la Fédération Marocaine de la Boulangerie-Pâtisserie, la Fédération Marocaine des Traiteurs, la Confédération Marocaine des Métiers de Bouche, ainsi que de nombreuses autres organisations représentatives.

Cette mobilisation collective témoigne de la reconnaissance du CREMAI comme catalyseur de transformation, de montée en compétence et de rayonnement des métiers de l’hospitalité.

Le Carrefour des Chefs : un festival d’excellence compétitive

Véritable signature de Kamal Rahal, le “Carrefour des Chefs” regroupe une série de compétitions de très haut niveau, nationales et internationales, conçues comme des leviers de détection des talents, de rayonnement du savoir-faire marocain et de dialogue des cultures culinaires.

Deux grandes compétitions internationales marqueront l’édition 2025 :

• La Coupe d’Afrique de la Boulangerie, créée en 2013, qui accueille les meilleurs boulangers du continent pour une compétition centrée sur la qualité, l’innovation et l’expression artistique autour du pain. Le Maroc à par ailleurs été classé 6ème lors de la coupe du monde de la Boulangerie.

• La Coupe d’Afrique et Moyen-Orient des Cheffes, un rendez-vous exclusivement féminin qui valorise les talents des cheffes cuisinières et pâtissières à l’échelle continentale, dans une dynamique d’empowerment professionnel et de transmission intergénérationnelle.

Des compétitions nationales structureront également ce carrefour :

• TOC MAROC (Tournoi Officiel des Chefs) processus de sélection territoriale pour révéler les chefs les plus prometteurs du Maroc afin de participer aux sélections nationales pour le Bocuse d’Or Afrique et la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie menants au Bocuse d’Or Monde et Coupe du monde de la pâtisserie.

• Le MPM (Meilleure Performance Maroc) : englobe les compétitions thématiques comme les meilleurs plats de viande, meilleurs plats Viande, le meilleur gâteau marocain et des concours de la cuisine italienne, le concours de la cuisine asiatique, le concours de cake design, des petits fours….

• Les Trophées emblématiques du CREMAI, tels que le Trophée Rahal pour la gastronomie marocaine, le Trophée Omar pour les personnes à besoins spécifiques.

• Les compétitions Espoirs du Maroc regroupant les Meilleurs Apprentis Pâtissiers, les Meilleurs Apprenti Cuisiniers et les Meilleurs Apprentis Boulangers dans le cadre des trophées Houssine El Houari et Gabriel Paillasson.

Les équipes nationales du Maroc se sont illustrées avec brio dans les plus prestigieuses compétitions culinaires mondiales.

Elles ont remporté le titre de Champion d’Afrique au Bocuse d’Or et à la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie, le Prix de la Meilleure Promotion à la Coupe du Monde de la Pâtisserie, et une médaille de bronze à la Coupe du Monde des Glaces.

En boulangerie, le Maroc a obtenu le Prix de la Meilleure Dégustation dès sa première participation.

Ses chefs ont aussi brillé aux premières places des podiums de la Toque d’Or, du Trophée Passion et du Dubai World Hospitality Championship, positionnant durablement le Royaume parmi les grandes nations des métiers de bouche.

À chaque compétition, les équipes marocaines célèbrent l’identité culturelle du Royaume, comme en témoigne leur mise à l’honneur du patrimoine universel de la Tbourida et du Zellij lors des dernières éditions de la Coupe du Monde de la Pâtisserie et du Bocuse d’Or.

Ces concours ont aussi inspiré une nouvelle génération de chefs marocains qui aspirent à porter haut les couleurs du pays.

Plus qu’un salon, un écosystème de transformation des métiers de l’hospitalité

CREMAI 2025 activera également :

• Un cycle de conférences stratégiques, autour des thématiques de l’économie circulaire, de la gestion RH, de l’IA, du design hôtelier et des labels de qualité.

• Un Influencer’s Corner, réunissant les figures émergentes et les prescripteurs du digital gastronomique.

• Un incubateur de talents, connecté à la plateforme CREMAI Connect, pour le mentoring et l’accès à l’emploi.

Inscrite sous une thématique globale en 3 éditions à l’horizon 2030, l’édition 2025 incarne la montée en puissance d’un écosystème stratégique, au service de la modernisation du secteur et de la projection du modèle marocain à l’échelle africaine et mondiale.

Plaçant l’hospitalité, le patrimoine immatériel et l’excellence culinaire au cœur des ambitions nationales, régionales et internationales, conclut le communiqué.

